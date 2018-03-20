Z Архив новостей новости
5 11 6 625
12:31, 20 марта 2018

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году

По данным следствия, избирательная кампания Саркози могла финансироваться из средств ливийского руководителя Моамара Каддафи, свергнутого в 2011 году. Практически сразу об этом заявили ливийские власти. Речь шла о 50 миллионах евро.
Между тем, интернет-портал «Медиа-пар» сообщает, что Саркози могут быть также предъявлены обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате госсредств, а также в уклонении от уплаты налогов.

У правоохранительных органов есть 48 часов, чтобы определиться с мерой пресечения, сообщает издание «Монд».

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

aleksandr39 20 марта 2018 | 12:47

В России такое даже представить нельзя ведь так называемый " президент " это великий вождь и мудрый учитель .

danko_fuflo 20 марта 2018 | 12:48

aleksandr39: а у тебя в кокландии?

aleksandr39 20 марта 2018 | 13:06

danko_fuflo: Причем здесь Исландия ,если 400 боевиков -наемников из России были разбиты авиацией США 7 февраля в Сирии при попытке захватить нефтяной завод ?

contador 20 марта 2018 | 12:48

Первый пошел!

vsehporvem 20 марта 2018 | 12:48

Ёлы-палы - Буратину обижают! Хомячьё - все на защиту кумира!

protiv777 20 марта 2018 | 12:50

Интересно с ним так же поступят как и с Каддафи?

evita24 20 марта 2018 | 12:51

Бумеранг стремительно летит в сторону бывшего французского преза. Заслужил, негодяй! Взял в долг у Каддафи, а потом участвовал в гнусной компании, развязанной США, против Ливии. Помогал " демократизировать", т.е. убивать руководителя государства и отжимать ее ресурсы. Такая же участь ждет их всех. В том числе и амерских грабителей и убийц.

paracetomol 20 марта 2018 | 13:00

очень хорошо , но это никак не оправдывает кадафи , прально ему черенок вставили , всех упырей надо к ногтю

alo0000 20 марта 2018 | 13:04

По "России" "люди с растопыренными руками", комментируя задержание Саркози, сказали, что он был одним из немногих политиков, выступавших против ухудшения отношений с Россией. И...?

spec71205 20 марта 2018 | 13:08

Редакция эхо очень правильно пишет французские имена. -Николя! Вот с именами и фамилиями на федирации проблема! -для меня всегда была загадка ...кто были на самом деле три мушкетера. Придатели или патриоты!

andy66 20 марта 2018 | 13:20

самое смешное будет если и там обнаружатся кремлевские денежки )))

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 521 6 5185 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 339 6 6235 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 232 6 23601 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 219 6 12512 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 100 6 6465 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 114 6 7493 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 92 6 6258 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 210 6 15363 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

18 марта и «непришедшие несогласные» Что дальше? А дальше — делаем то, что должны, и случится, чему суждено. Поднимаем свой голос против безобразий власти. Да, пока нас ждет продолжение зимы. Значит, будем приближать весну…

5 104 6 7977 08:11
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 142 6 11496 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 65 6 5598 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Ксения Собчак кандидат в президенты России

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8420 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Елена Громова директор ГБУ МФЦ Москвы

Любые махинации исключены Действия одного конкретного лица никто не отслеживает. И да, на руках у жителя может оказаться сколько угодно много отрывных талонов. Однако это пустая трата времени…

5 86 6 21465 13.03
Kвыборы, власть, законы, общество, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 178 6 16028 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 153 6 14201 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5705 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Австралиец утверждает, что ему удалось найти пропавший 4 года назад малазийский Боинг По его словам, это удалось сделать с помощью изображений NASA и Google Maps…

5 8 6 34172
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 229 6 160545 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 111 6 11298 19.03
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 252 6 307634 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 302 6 186723 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6803649
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3357698

Сегодня в эфире