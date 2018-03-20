Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году

По данным следствия, избирательная кампания Саркози могла финансироваться из средств ливийского руководителя Моамара Каддафи, свергнутого в 2011 году. Практически сразу об этом заявили ливийские власти. Речь шла о 50 миллионах евро.

Между тем, интернет-портал «Медиа-пар» сообщает, что Саркози могут быть также предъявлены обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате госсредств, а также в уклонении от уплаты налогов.

У правоохранительных органов есть 48 часов, чтобы определиться с мерой пресечения, сообщает издание «Монд».