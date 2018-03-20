Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году
По данным следствия, избирательная кампания Саркози могла финансироваться из средств ливийского руководителя Моамара Каддафи, свергнутого в 2011 году. Практически сразу об этом заявили ливийские власти. Речь шла о 50 миллионах евро.
Между тем, интернет-портал «Медиа-пар» сообщает, что Саркози могут быть также предъявлены обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате госсредств, а также в уклонении от уплаты налогов.
У правоохранительных органов есть 48 часов, чтобы определиться с мерой пресечения, сообщает издание «Монд».
Комментарии11
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aleksandr39 20 марта 2018 | 12:47
В России такое даже представить нельзя ведь так называемый " президент " это великий вождь и мудрый учитель .
danko_fuflo 20 марта 2018 | 12:48
aleksandr39: а у тебя в кокландии?
aleksandr39 20 марта 2018 | 13:06
danko_fuflo: Причем здесь Исландия ,если 400 боевиков -наемников из России были разбиты авиацией США 7 февраля в Сирии при попытке захватить нефтяной завод ?
contador 20 марта 2018 | 12:48
Первый пошел!
vsehporvem 20 марта 2018 | 12:48
Ёлы-палы - Буратину обижают! Хомячьё - все на защиту кумира!
protiv777 20 марта 2018 | 12:50
Интересно с ним так же поступят как и с Каддафи?
evita24 20 марта 2018 | 12:51
Бумеранг стремительно летит в сторону бывшего французского преза. Заслужил, негодяй! Взял в долг у Каддафи, а потом участвовал в гнусной компании, развязанной США, против Ливии. Помогал " демократизировать", т.е. убивать руководителя государства и отжимать ее ресурсы. Такая же участь ждет их всех. В том числе и амерских грабителей и убийц.
paracetomol 20 марта 2018 | 13:00
очень хорошо , но это никак не оправдывает кадафи , прально ему черенок вставили , всех упырей надо к ногтю
alo0000 20 марта 2018 | 13:04
По "России" "люди с растопыренными руками", комментируя задержание Саркози, сказали, что он был одним из немногих политиков, выступавших против ухудшения отношений с Россией. И...?
spec71205 20 марта 2018 | 13:08
Редакция эхо очень правильно пишет французские имена. -Николя! Вот с именами и фамилиями на федирации проблема! -для меня всегда была загадка ...кто были на самом деле три мушкетера. Придатели или патриоты!
andy66 20 марта 2018 | 13:20
самое смешное будет если и там обнаружатся кремлевские денежки )))