Девять лет колонии строгого режима требует прокуратура для глава карельского Мемориала Юрия Дмитриева...

Сегодняшнее заседание в Петрозаводском городском суде проходило в закрытом режиме.

Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии. Сам он заявляет, что фотографировал свою приемную дочь для того, чтобы отчитываться перед опекой.

Адвокат Виктор Ануфриев заявил журналистам, что не были услышаны ни доводы специалистов, ни доводы последних двух экспертиз. «Этот год в суде мы прсоидели напрасно», — сказал он.