Девять лет колонии строгого режима требует прокуратура для глава карельского Мемориала Юрия Дмитриева
Сегодняшнее заседание в Петрозаводском городском суде проходило в закрытом режиме.
Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии. Сам он заявляет, что фотографировал свою приемную дочь для того, чтобы отчитываться перед опекой.
Адвокат Виктор Ануфриев заявил журналистам, что не были услышаны ни доводы специалистов, ни доводы последних двух экспертиз. «Этот год в суде мы прсоидели напрасно», — сказал он.
Комментарии18
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kindman_a 20 марта 2018 | 12:47
Джамшут, не "...для главА"..", а "...для главЫ...", да? :-)))
patrik03 20 марта 2018 | 12:51
Девять лет колонии строгого режима требует прокуратура для глава карельского Мемориала Юрия Дмитриева...
В тюрьме его перевоспитают.
vor_mbh_yo_xaxa 20 марта 2018 | 13:02
Мемориал докатился... Наркодилеры да педофилы...
Вот что значит - иностранный агент.
tour 20 марта 2018 | 13:12
vor_mbh_yo_xaxa:
Сняв малиновые пиджаки, Путинская ОПГ переоделась во фраки, прикрываясь купленными дипломами и липовыми диссертациями. Да, сейчас они не режут людей в трамваях, сейчас они их убивают прямо в Судах в мантиях и при погонах!
Уровень их компетенции (не требует доказательств) ниже плинтуса - следователь, который ведет дело "банды" Кирилла Серебренникова, думал, что "Сон в летнюю ночь" написал Малобродский и украл авторские права. У Малобродского хороший адвокат – она говорит: "Это Шекспир написал". – "А где этот Шекспир?" – спрашивает молодой человек, который приехал из Челябинска и громкое дело получил: "Где он?!" Отвечают: "Умер". – "Когда?" – "В XVI веке".
Занавес!
polba 20 марта 2018 | 13:24
tour: Вообще-то, Шекспир умер в XVII веке... Похоже, адвокат намного грамотнее следователя. Да.
penep 20 марта 2018 | 12:47
Фильм ужасов - Челюсти. Челюсти клацнули, сомкнулись... всё, назад ходу нет!
pacak 20 марта 2018 | 13:02
penep: Выход всегда есть. Например, через анус.
nikolashin2017 20 марта 2018 | 13:10
penep: проверить надо педофила,
что мачо строит здесь игриво,
детей целует под живот
и всю страну мою ....
haldey 20 марта 2018 | 12:52
Суд это инструмент надгосударственного управления, по приговорам по таким делам можно понять, куда ветер глобальщиков дует)))
greeg1 20 марта 2018 | 12:53
Россию ждет светлое будущее!!! Да? - Крикнул путин толпе.
Даааааааа - в ответ крикнула толпа.
apontiy 20 марта 2018 | 12:55
greeg1: Светлее в России было только в 1937 -м...
alo0000 20 марта 2018 | 13:01
greeg1: Все меняется, сказал президент. Душечка, четвёрочка, девяточка... десяточка без права переписки.
vladimir_veteran 20 марта 2018 | 12:53
Это не лечится! Только хирургия.
morshoff 20 марта 2018 | 12:55
И пускай сидит этот педофил ! Надеюсь на зоне его опустят . А либерда всё защищает этого педофила , также как и другого педофила Буковского . .
pontifig 20 марта 2018 | 13:10
Одновременно к работе приступили учителя интерната в Челябинской обл...
srk2658lu 20 марта 2018 | 13:17
Бастрыкин: Ну что, слабо вам посадить его?
tks 20 марта 2018 | 13:23
А сколько лет потребовала прокурятина за педофилов из интерната??
danyila 20 марта 2018 | 13:24
Почему интернет не отключили до сих пор? Больше посадок! Всех нас посадите, пожалуйста! Обнесите страну колючей проволокой! Расстреляйте нас, умоляю!