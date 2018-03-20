Верховный суд отказался отменять приказ ФСБ о предоставлении ключей от переписки пользователей в мессенджерах
Судья Алла Назарова отклонила иск мессенджера Telegram к ФСБ. В ходе заседания адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев, представляющий Telegram, заявил, что требование ФСБ нарушает тайну переписки. В ответ представитель ФСБ напомнила, что «информация запрашиваемая не является сведениями, составляющими тайну переписки».
Ахметгалиев также напомнил, что приказ ФСБ был подписан за день до принятия закона, который давал спецслужбе такие полномочия. В ведомстве ответили, что в силу приказ вступил только через месяц, значит нарушения не было.
Комментарии26
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sensei54 20 марта 2018 | 12:33
Барометр падает, и собаки воют.
mikhail_spb_ 20 марта 2018 | 12:33
У россиян не должно быть никаких тайн от чекистов.
Ведь враг не спит, а они бдят.
danko_fuflo 20 марта 2018 | 12:40
mikhail_spb_: какой ты нудный юморной тролль. Вероятно, возможно, вроде.
vasya_von_smetankin 20 марта 2018 | 12:34
Ну всё.
Теперь берём все ключи, вешаем на связочку и несём в ФСБ, ага.
paracetomol 20 марта 2018 | 12:50
vasya_von_smetankin: ключи от жопы не забудьте и смазать вазелином , гыыыыыыыы ))))))))
neyexo 20 марта 2018 | 12:34
Правильно, шифр не является тайной переписки.
Неужели кто-то подумал, что ФСБ воспользуется ключом для чтения чужих писем?
tks 20 марта 2018 | 12:35
Чекизм - основа путизма. С декоративными судами.
wrongway1 20 марта 2018 | 12:46
tks: Мюллер бессмертен, как бессмертен в этом мире сыск. (Шелленберг, 9 серия /Семнадцать мгновений весны
opiatnovyi63 20 марта 2018 | 12:37
Верховный суд?Известно,что в России отсутствует суд и вообще правосудие! ЕСТЬ управлемые судьи в подчинении кремлёвского гаранта. .
vpu2011 20 марта 2018 | 12:40
бан бан бан.
чем меньше у русских благ цивилизации, тем лучше.
ha12raz 20 марта 2018 | 12:42
Я предлагал пари на результат.......никто не рискнул.
kriemsdik 20 марта 2018 | 12:43
а в международные суды может Телеграм обратиться?
pyfrjvsqfldjrfn 20 марта 2018 | 12:46
kriemsdik: Может.
vsehporvem 20 марта 2018 | 12:46
kriemsdik: Может. Только это не поможет. Вне зависимости от решения этого самого суда.
dr_nemos 20 марта 2018 | 12:44
В фашистском, полицейском государстве по другому не бывает
vsehporvem 20 марта 2018 | 13:05
dr_nemos: Именно! И поэтому ЦРУ нагнуло МордоКнигу.
dr_nemos 20 марта 2018 | 13:07
vsehporvem: ошиблись вы конкретно...это разведка Бутана при поддержке Гвинеи-конакри.
kapitankolbaskin 20 марта 2018 | 12:48
прорыв как 19-го марта начался так и продолжается.
Они хотят знать всё, что касается наших поступков ,высказываний и финансовых действий !
Зато свои махинации , аферы своих высерков и доходы своей озерной шоблы засекретили по максимуму...
Давай Вова делай "прорыв"...Рванет так что захлебнётесь...
iskander_kh 20 марта 2018 | 12:49
Вот мне интересно, а когда Верховный суд, да и Конституционный суд тоже, вставали на сторону людей, а не ведомств?
vsehporvem 20 марта 2018 | 13:07
iskander_kh: Откула люди в Телеграмм?
max3446 20 марта 2018 | 12:53
Демократия победила, ура! теперь всякая либерстня не сможет свои акции согласовывать с помощью этого мессенджера безнаказанно. Вообще я возмущен вообще фактом такого иска. телеграм у нас что, поддерживает терроризм?
paracetomol 20 марта 2018 | 12:54
верховный фашистский суд , алочка зигует пыне фюрерю , рабы проголосовали терь дрочите попы , гыыыыыыыыыыы )))))
putin_itogy 20 марта 2018 | 12:55
А что скажет наше бдящее НКВД,
на эти, таинственные: ЛСДУ3 и ЙФЯУ9...?
Это - страшная гостайна...?
supalov 20 марта 2018 | 12:56
А мог бы направить дело о непредоставлении ключей, и тем самым пособничестве терроризму, на доследование. Кстати, именно это и случилось бы в любом цивилизованном государстве. И тут они уже помидорами не отделались бы.
karabay 20 марта 2018 | 13:16
Хрен в сумку гебью, а не ключи от Telegram! Как Вован говорил:"Замучаются пыль глотать!", однако...
sergs_sergs 20 марта 2018 | 13:23
Ждем когда будут сажать тех кто не поставит камеру в спальню для того чтобы ФСБ следило не ругаешь ли ты путина в постели с женой.