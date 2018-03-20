Верховный суд отказался отменять приказ ФСБ о предоставлении ключей от переписки пользователей в мессенджерах

Судья Алла Назарова отклонила иск мессенджера Telegram к ФСБ. В ходе заседания адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев, представляющий Telegram, заявил, что требование ФСБ нарушает тайну переписки. В ответ представитель ФСБ напомнила, что «информация запрашиваемая не является сведениями, составляющими тайну переписки».

Ахметгалиев также напомнил, что приказ ФСБ был подписан за день до принятия закона, который давал спецслужбе такие полномочия. В ведомстве ответили, что в силу приказ вступил только через месяц, значит нарушения не было.