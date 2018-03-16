Антон Меркуров: Польза законопроекта об использовании криптовалют для отрасли будет зависеть от его реализации
Закон об использовании криптовалют необходим отрасли, однако насколько адекватным он окажется, зависит от того, как он будет реализован. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал интернет-эксперт Антон Меркуров, комментируя внесенный в Госдуму законопроект.
«Отрасль лоббировала введение этого законопроекта, потому что нельзя ничего сделать легально сегодня, все находится в серой зоне. Так что, по идее, это хорошо. Другой вопрос, как это будет реализовано. Посмотрим. Пока прогнозы непонятно какие», — сказал он.
А.Меркуров подчеркнул, что законопроект в текущем виде не предполагает легализации криптовалют. Речь идет лишь о токенах, которые будут использоваться для публичного размещения криптовалют (ICO), пояснил он.
Эксперт также обратил внимание, что это только первый законопроект – в него еще могут внести множество изменений.
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