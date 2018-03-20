Правительство Исландии готово бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России

Решение может быть принято в знак солидарности с Великобританией из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как сообщает местный телеканал Ruv со ссылкой на министра иностранных дел страны Тордарсона. -" Мы самая маленькая по населению страна, которая сыграет на мундиале. Нам важно воспользоваться этой возможностью, чтобы показать Исландию в лучшем свете", — заявил министр.

Чиновник подчеркнул, что решение о бойкоте на правительственном уровне еще не принято. При этом возможный демарш может коснуться только официальных делегаций, но не распространится на исландских футболистов.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что правительство Соединенного Королевства рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением на территории Великобритании Сергея Скрипаля.

Сборная Исландии впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата мира. На групповом этапе Мундиаля ей предстоят матчи с Аргентиной, Нигерией и Хорватией.