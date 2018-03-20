Правительство Исландии готово бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России
Решение может быть принято в знак солидарности с Великобританией из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Как сообщает местный телеканал Ruv со ссылкой на министра иностранных дел страны Тордарсона. -" Мы самая маленькая по населению страна, которая сыграет на мундиале. Нам важно воспользоваться этой возможностью, чтобы показать Исландию в лучшем свете", — заявил министр.
Чиновник подчеркнул, что решение о бойкоте на правительственном уровне еще не принято. При этом возможный демарш может коснуться только официальных делегаций, но не распространится на исландских футболистов.
Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что правительство Соединенного Королевства рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением на территории Великобритании Сергея Скрипаля.
Сборная Исландии впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата мира. На групповом этапе Мундиаля ей предстоят матчи с Аргентиной, Нигерией и Хорватией.
Комментарии29
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glotov 20 марта 2018 | 12:14
Большое горе.
alehan00074 20 марта 2018 | 12:19
glotov: ФИФА на будущее наука - не устраивай такие события в третьеразрядной стране бензоколонке на задворках Европы да еще с таким ипанутым режимом и полугопническим населением.
aleksandr39 20 марта 2018 | 12:49
glotov: В ответ в России увеличиваются тарифы ЖКХ , повышается цена на бензин и продукты для народа .
superkievlyanin 20 марта 2018 | 12:51
Браво Исландия!
sg76g 20 марта 2018 | 12:20
В глупом положении окажется Исландия, когда скоро вскроется афера британский спеслужб. Английских чиновников и королевских выблядков так и так не пустят на ЧМ за все их выходки, а исландцам останется локти кусать..
А спустить на тормозах как украм с МН 17 англам не дадут. Это до Окраины Европе в сущности до пи..ы. А тут вроде как европейская страна сама растрезвонила о нападении на нее. Вот и спросят кто напал. И отвечать Ебененому Сраколевству придется..
gennady_77 20 марта 2018 | 12:27
sg76g: намешал бреда с матерком и думаешь, что кому-то интересно? укры и англы сами на себя напали, один путин весь в белом, за что обижают русских людей(тм)?
vsehporvem 20 марта 2018 | 12:20
Офигенная потеря для России!
superkievlyanin 20 марта 2018 | 12:55
vsehporvem: //Офигенная потеря для России!//
А замените их сирийской сборной. Или сбрной СевКореи. Или сборной по футболу "Хесболлы" - они давно уже тренируются вместо футб.мячей головами пилотов с рос.боев. самолетов что бы ли сбиты над сирией...
maxvin 20 марта 2018 | 12:21
Могли бы в знак солидарности ещё парочку шпионов отравить, или беглых жуликов!
scull 20 марта 2018 | 12:21
Ну всё, мля, исландские чинуши не приедут, это пзц, ребята.
Идите на хер.
demokrat62 20 марта 2018 | 12:22
Это только начало.Сейчас одна страна за другой начнут играть в игнор. И конец чемпу.
scull 20 марта 2018 | 12:39
demokrat62: Не знал, что чиновники на поле выходят и, что чемпионат ради них организовывают...Я думал все Месси, Роналду ждут...
Спасибо, просвятили
demokrat62 20 марта 2018 | 12:55
scull: Чемпионат должен в порядочных странах проводится,а не в стране воров и гопников. Месси и Роналду это не для России,здесь Песков и Медведев на поле играют.
scull 20 марта 2018 | 13:22
demokrat62: Ну в США же проводили...
А так ваше мнение,исходя из прошедших выборов, чуть повыше мнения глистов. Вот и остаётся вам вылизывать очко любому кто скажет что-нибудь антироссийское.
Вы ведь против Путина, а не против россиян, да, ДЕРЬМОкрат?)
sir_charlie 20 марта 2018 | 12:22
Только в Англии, Северной Корее и Исландии правительства формируют футбольные команды.
А, к примеру, в Шотландии и Уэльсе - нет
aleksandr39 20 марта 2018 | 13:03
sir_charlie: Только в России если сборная побеждает то это заслуга "великого вождя " ,а если проигрывает то виноват тренер и игроки .
greeg1 20 марта 2018 | 12:23
Поздравления от игостранных коллег Владим Владимирычу с его избранием родолжают поступать
ostapbey 20 марта 2018 | 12:30
greeg1:
На недельку в Скрипалево
едут гости.. но ....... (плохо)
Даже..
greeg1 20 марта 2018 | 12:47
ostapbey: :))
max3446 20 марта 2018 | 12:33
Думаю дело в том, что Исландия и футбол вещи не совсем совместимые и этот аутсайдер быстро вылетит, поэтому такая глупая отмазка у правительства этой страны не ехать и не позориться за своих футболистов. И это же косвенно подтверждает, что именно британцы совершили отравление
gvzdk 20 марта 2018 | 12:46
max3446:" Исландия и футбол вещи не совсем совместимые и этот аутсайдер быстро вылетит,"
Про 46 размер Навального у тебя лучше получается, с футболом все сложнее- по рейтингу ФИФА Исландия на 18 месте, Россия на 63, На всякий случай Украина на 35.
max3446 20 марта 2018 | 13:03
gvzdk: эти рейтинги не объективные. И кстати не нашел в списке участников чемпионата Украину
amrigo 20 марта 2018 | 12:33
Молодцы, хорошо бы все бойкотировали эту фигню.
rus095 20 марта 2018 | 12:35
Очередной фейк от Эха. Сами же исландцы опровергли это сообщение.
gvzdk 20 марта 2018 | 12:37
Решили денег сэкономить - хороший предлог...
agrestic 20 марта 2018 | 12:38
Рейкьявик просил Россию о кредите, так не дали. Теперь решили отомстить.
golovneli 20 марта 2018 | 12:52
Да вы что мужики. какой бойкот?
Сборная России со сборной Осетии и Абхазии и со сборными "русского мира" что ли будет играть. Тут к гадалке не ходи , с первой попытки можно угадать кто станет чемпионом "русского Мира".
paracetomol 20 марта 2018 | 13:12
очень хорошо , мне тож покакать на чм 2018
fgk54 20 марта 2018 | 13:17
Чего тянуть кота за ... , пусть Англия, Шотландия, Ирландия, Северная Ирландия, Австралия, Новая Зеландия, Исландия и иже с ними не приезжают (правда некоторые не приедут, поскольку не участвуют, я не прослеживал), как нибудь переживем. Да, действительно, был правильно поставлен вопрос - ну а ежели выяснится, что Англия сама отравила Скрипаля и это будет доказано, тогда что? Неувязочка!!! Окажутся в глупом положении? У Англии накоплен большой опыт по "разводу" как мирового шулера, например вспомните референдум в Шотландии о Независимости. Стоит опять напомнить об извинениях Колина Пауэлла и Тони Блэра за Ирак, потом извинения Барака Обамы за Ливию. Кстати, Барак Хусейнович лауреат Нобелевской премии мира и нате вам - война в Ливии... , потом правда извинился публично, но Нобелевскую премию назад не вернул.