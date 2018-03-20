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12:04, 20 марта 2018

Правительство Исландии готово бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России

Решение может быть принято в знак солидарности с Великобританией из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как сообщает местный телеканал Ruv со ссылкой на министра иностранных дел страны Тордарсона. -" Мы самая маленькая по населению страна, которая сыграет на мундиале. Нам важно воспользоваться этой возможностью, чтобы показать Исландию в лучшем свете", — заявил министр.

Чиновник подчеркнул, что решение о бойкоте на правительственном уровне еще не принято. При этом возможный демарш может коснуться только официальных делегаций, но не распространится на исландских футболистов.
Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что правительство Соединенного Королевства рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением на территории Великобритании Сергея Скрипаля.

Сборная Исландии впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата мира. На групповом этапе Мундиаля ей предстоят матчи с Аргентиной, Нигерией и Хорватией.

Комментарии

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glotov 20 марта 2018 | 12:14

Большое горе.

alehan00074 20 марта 2018 | 12:19

glotov: ФИФА на будущее наука - не устраивай такие события в третьеразрядной стране бензоколонке на задворках Европы да еще с таким ипанутым режимом и полугопническим населением.

aleksandr39 20 марта 2018 | 12:49

glotov: В ответ в России увеличиваются тарифы ЖКХ , повышается цена на бензин и продукты для народа .

superkievlyanin 20 марта 2018 | 12:51

Браво Исландия!

sg76g 20 марта 2018 | 12:20

В глупом положении окажется Исландия, когда скоро вскроется афера британский спеслужб. Английских чиновников и королевских выблядков так и так не пустят на ЧМ за все их выходки, а исландцам останется локти кусать..
А спустить на тормозах как украм с МН 17 англам не дадут. Это до Окраины Европе в сущности до пи..ы. А тут вроде как европейская страна сама растрезвонила о нападении на нее. Вот и спросят кто напал. И отвечать Ебененому Сраколевству придется..

gennady_77 20 марта 2018 | 12:27

sg76g: намешал бреда с матерком и думаешь, что кому-то интересно? укры и англы сами на себя напали, один путин весь в белом, за что обижают русских людей(тм)?

vsehporvem 20 марта 2018 | 12:20

Офигенная потеря для России!

superkievlyanin 20 марта 2018 | 12:55

vsehporvem: //Офигенная потеря для России!//

А замените их сирийской сборной. Или сбрной СевКореи. Или сборной по футболу "Хесболлы" - они давно уже тренируются вместо футб.мячей головами пилотов с рос.боев. самолетов что бы ли сбиты над сирией...

maxvin 20 марта 2018 | 12:21

Могли бы в знак солидарности ещё парочку шпионов отравить, или беглых жуликов!

scull 20 марта 2018 | 12:21

Ну всё, мля, исландские чинуши не приедут, это пзц, ребята.
Идите на хер.

demokrat62 20 марта 2018 | 12:22

Это только начало.Сейчас одна страна за другой начнут играть в игнор. И конец чемпу.

scull 20 марта 2018 | 12:39

demokrat62: Не знал, что чиновники на поле выходят и, что чемпионат ради них организовывают...Я думал все Месси, Роналду ждут...
Спасибо, просвятили

demokrat62 20 марта 2018 | 12:55

scull: Чемпионат должен в порядочных странах проводится,а не в стране воров и гопников. Месси и Роналду это не для России,здесь Песков и Медведев на поле играют.

scull 20 марта 2018 | 13:22

demokrat62: Ну в США же проводили...
А так ваше мнение,исходя из прошедших выборов, чуть повыше мнения глистов. Вот и остаётся вам вылизывать очко любому кто скажет что-нибудь антироссийское.
Вы ведь против Путина, а не против россиян, да, ДЕРЬМОкрат?)

sir_charlie 20 марта 2018 | 12:22

Только в Англии, Северной Корее и Исландии правительства формируют футбольные команды.
А, к примеру, в Шотландии и Уэльсе - нет

aleksandr39 20 марта 2018 | 13:03

sir_charlie: Только в России если сборная побеждает то это заслуга "великого вождя " ,а если проигрывает то виноват тренер и игроки .

greeg1 20 марта 2018 | 12:23

Поздравления от игостранных коллег Владим Владимирычу с его избранием родолжают поступать

ostapbey 20 марта 2018 | 12:30

greeg1:
На недельку в Скрипалево
едут гости.. но ....... (плохо)
Даже..

greeg1 20 марта 2018 | 12:47

ostapbey: :))

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

max3446 20 марта 2018 | 12:33

Думаю дело в том, что Исландия и футбол вещи не совсем совместимые и этот аутсайдер быстро вылетит, поэтому такая глупая отмазка у правительства этой страны не ехать и не позориться за своих футболистов. И это же косвенно подтверждает, что именно британцы совершили отравление

gvzdk 20 марта 2018 | 12:46

max3446:" Исландия и футбол вещи не совсем совместимые и этот аутсайдер быстро вылетит,"
Про 46 размер Навального у тебя лучше получается, с футболом все сложнее- по рейтингу ФИФА Исландия на 18 месте, Россия на 63, На всякий случай Украина на 35.

max3446 20 марта 2018 | 13:03

gvzdk: эти рейтинги не объективные. И кстати не нашел в списке участников чемпионата Украину

amrigo 20 марта 2018 | 12:33

Молодцы, хорошо бы все бойкотировали эту фигню.

rus095 20 марта 2018 | 12:35

Очередной фейк от Эха. Сами же исландцы опровергли это сообщение.

gvzdk 20 марта 2018 | 12:37

Решили денег сэкономить - хороший предлог...

agrestic 20 марта 2018 | 12:38

Рейкьявик просил Россию о кредите, так не дали. Теперь решили отомстить.

golovneli 20 марта 2018 | 12:52

Да вы что мужики. какой бойкот?
Сборная России со сборной Осетии и Абхазии и со сборными "русского мира" что ли будет играть. Тут к гадалке не ходи , с первой попытки можно угадать кто станет чемпионом "русского Мира".

paracetomol 20 марта 2018 | 13:12

очень хорошо , мне тож покакать на чм 2018

fgk54 20 марта 2018 | 13:17

Чего тянуть кота за ... , пусть Англия, Шотландия, Ирландия, Северная Ирландия, Австралия, Новая Зеландия, Исландия и иже с ними не приезжают (правда некоторые не приедут, поскольку не участвуют, я не прослеживал), как нибудь переживем. Да, действительно, был правильно поставлен вопрос - ну а ежели выяснится, что Англия сама отравила Скрипаля и это будет доказано, тогда что? Неувязочка!!! Окажутся в глупом положении? У Англии накоплен большой опыт по "разводу" как мирового шулера, например вспомните референдум в Шотландии о Независимости. Стоит опять напомнить об извинениях Колина Пауэлла и Тони Блэра за Ирак, потом извинения Барака Обамы за Ливию. Кстати, Барак Хусейнович лауреат Нобелевской премии мира и нате вам - война в Ливии... , потом правда извинился публично, но Нобелевскую премию назад не вернул.

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