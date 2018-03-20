Продюсерская компания братьев Вайнштейнов подала заявление о банкротстве

Создатели десятков известных фильмов и телепрограмм так и не смогли оправиться после секс-скандала.

В рамках процедуры банкротства рассматривается возможность продажи Weinstein Co. Ее намерена приобрести компании Lantern Capital. Она готова продолжить работу над проектами и предоставить рабочие места сотрудникам. Сделка, если она состоится, будет проходить под контролем суда по банкротствам, сообщает Variety. Ее сумма, по данным источников издания, может составить от 300 до 450 миллионов долларов. Ранее во время переговоров с инвесторами называлась сумма в полмиллиарда, но сделка сорвалась, когда выяснилось, что задолженность компании на несколько десятков миллионов больше, чем предполагалось. При этом остается открытым вопрос, сколько выплатят тем, кого признали жертвами домогательств. Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов. Между тем, компания сообщила, что освобождает своих сотрудников от обязательств по соглашению о неразглашении.

О том, что Weinstein Co. выставлена на продажу стало известно минувшей осенью. Это стало следствием публикаций в американских СМИ о домогательствах ее сооснователя Харви Вайнштейна к десяткам женщин, работающих в киноиндустрии. Сам знаменитый продюсер был уволен.