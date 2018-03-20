Продюсерская компания братьев Вайнштейнов подала заявление о банкротстве
Создатели десятков известных фильмов и телепрограмм так и не смогли оправиться после секс-скандала.
В рамках процедуры банкротства рассматривается возможность продажи Weinstein Co. Ее намерена приобрести компании Lantern Capital. Она готова продолжить работу над проектами и предоставить рабочие места сотрудникам. Сделка, если она состоится, будет проходить под контролем суда по банкротствам, сообщает Variety. Ее сумма, по данным источников издания, может составить от 300 до 450 миллионов долларов. Ранее во время переговоров с инвесторами называлась сумма в полмиллиарда, но сделка сорвалась, когда выяснилось, что задолженность компании на несколько десятков миллионов больше, чем предполагалось. При этом остается открытым вопрос, сколько выплатят тем, кого признали жертвами домогательств. Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов. Между тем, компания сообщила, что освобождает своих сотрудников от обязательств по соглашению о неразглашении.
О том, что Weinstein Co. выставлена на продажу стало известно минувшей осенью. Это стало следствием публикаций в американских СМИ о домогательствах ее сооснователя Харви Вайнштейна к десяткам женщин, работающих в киноиндустрии. Сам знаменитый продюсер был уволен.
Комментарии6
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olegleon 20 марта 2018 | 12:15
" При этом остается открытым вопрос, сколько выплатят тем, кого признали жертвами домогательств."
вот и ответ на вопрос "с чего это "жертвы" только сейчас вспомнили ?"
"Здесь вообще всё просто так, кроме денег." (Брат-2)
haldey 20 марта 2018 | 12:22
olegleon: А вокруг столько красивых мальчиков, а этот харви (по русски харя), все на девочек, да на девочек, мальчикам обидно)))
patrik03 20 марта 2018 | 12:26
Ее сумма, по данным источников издания, может составить от 300 до 450 миллионов долларов...
Харви Ванштейн сделал из них звёзд, по их согласию, а теперь ещё должен заплатить миллионы. Не то что наши Лёня Слуцкий и Марк Розовский, хрен положили на все обвинения.
Дом отдыха. Вечер. Собрались три семьи: французская, американская и русская. Ну естественно дамы подпили и давай колоться - у кого когда какие любовники были.
Француз у своей спрашивает:
- Неужели был, когда?
- А помнишь у меня шиншиловая шубка появилась.
Американец своей:
- Ну расскажи, когда?
- А помнишь у меня белый роскошный "Кадиллак" появился.
Русский:
- Нюра, когда это произошло?
- А помнишь, Ваня, у тебя пыжиковая шапка пропала...
kara 20 марта 2018 | 12:19
из-за каких то дур,столько народу рабочие места потеряло!
olegleon 20 марта 2018 | 12:28
kara: да наплевать им на других. их цель - деньги большие получить с миллионера.
gvzdk 20 марта 2018 | 12:49
Жириновский в курсе ? Можно выгодно поменять Слуцкого...