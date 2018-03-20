Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году
По данным следствия, избирательная кампания Саркози могла финансироваться из средств ливийского руководителя Моамара Каддафи, свергнутого в 2011 году. Практически сразу об этом заявили ливийские власти. Речь шла о 50 миллионах евро.
Между тем, интернет-портал «Медиа-пар» сообщает, что Саркози могут быть также предъявлены обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате госсредств, а также в уклонении от уплаты налогов.
У правоохранительных органов есть 48 часов, чтобы определиться с мерой пресечения, сообщает издание «Монд».
Еще в 2007 году ливийский лидер Муаммар Каддафи утверждал, что способствовал победе Саркози на президентских выборах во Франции:
«Ведь это я привел его к власти во Франции. Я давал денег на его избирательную кампанию. Он приезжал сюда, сидел в этой самой палатке и просил поддержать его финансово. И я поддержал, и он победил. Если президент Франции выигрывает благодаря нам, ливийцам, для нас это плюс».
В 2012-м издание Mediapart опубликовало документы, которые якобы подтверждали передачу ливийской стороной 50 миллионов евро на кампанию Саркози.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 20 марта 2018 | 12:12
Россияне никогда бы не позволили мильтонам схватить любимого нацдилера и бросить его в проклятый гулаг!
Отстояли бы!
patrik03 20 марта 2018 | 12:20
Саркози могут быть также предъявлены обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате госсредств, а также в уклонении от уплаты налогов...
Ещё бы предъявили ещё и обвинения в педофилии, расчленении жены и наркомании, то получился бы вылитый московский моноэтнический либерал.
haldey 20 марта 2018 | 12:26
patrik03: Да у них педофилия уже давно ненаказуема, а в некоторых странах и поощряема, толерантность, мы должны с уважением относится к чувствам педофилов (меньшинств)... А жертвы и родители жертв, гомофобные твари...
olegleon 20 марта 2018 | 12:25
mikhail_spb_: а французам позволят схватить подельника Саркози, который помог ему убить кредитора? или Обаму побоятся тронуть?
olegleon 20 марта 2018 | 12:12
деньги взял, а кредитора с помощью американского спецназа замочил. демократия и закон!
odobryam_s 20 марта 2018 | 12:16
"А вот нечего от власти раньше смерти отползать" - прокомментировали ситуацию из-за красной стены....
neyexo 20 марта 2018 | 12:26
Когда срок заканчивается, они уходят, как бараны.
И вот результат
vsehporvem 20 марта 2018 | 12:27
Так это всем давно известно! Не зря же он друга Каддафи бомбить с таким азартом начал. Правда бомбы за один день закончились. Побежал у пиндосами клянчить!
sg76g 20 марта 2018 | 12:32
Не отлько Сракози. Стервоза Мэй ничем не лучше. Грохнула одного российского иуду с дочкой чтобы под этим предлогом забрать имущество у российских воров. И воровство и предательство плохо, но и наглый грабеж с убийствами тоже не есть хорошо, даже в привычной к этому Британии
greeg1 20 марта 2018 | 12:32
А от взял бы Саркози взятку от Каддафи вбросами или каруселями глядишь уже десятый срок президентом Франции мотал.
agamasat 20 марта 2018 | 12:36
Марин Ли Пен надо срочно валить на россию!)
karabay 20 марта 2018 | 12:36
Потащили дружка Вовановского на цугундер, скоро и до Вована, очередь подойдёт! Медленно движется, однако...
platonnekafrin 20 марта 2018 | 12:42
У них там: Вождь африканского племени (за деньги) посадил в президентское кресло Французской республики какого-то ловкого француза.
У нас здесь: Отечественный алкоголик (совершенно бесплатно) усадил в президентское кресло первого подвернувшегося ему отставника.
Француз теперь в тюрьме, а отставник даже не собирается.
Ничего общего между нашими демократиями даже быть не может!