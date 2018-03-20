Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску АФК «Система» к «Роснефти» и «Башнефти»

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску АФК «Система» о взыскании более 300 миллиардов рублей с компаний «Роснефть» и «Башнефть». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее стороны договорились, что «Система» откажется от претензий после исполнения мирового соглашения по делу и взыскания с ответчиков 170 миллиардов рублей. 5 марта АФК сообщила об исполнении Мирового соглашения.