Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску АФК «Система» к «Роснефти» и «Башнефти»
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску АФК «Система» о взыскании более 300 миллиардов рублей с компаний «Роснефть» и «Башнефть». Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее стороны договорились, что «Система» откажется от претензий после исполнения мирового соглашения по делу и взыскания с ответчиков 170 миллиардов рублей. 5 марта АФК сообщила об исполнении Мирового соглашения.
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