Полиция Великобритании изъяла для криминалистической экспертизы машину близкого друга Сергея Скрипаля Росса Кессиди
Об этом он сам рассказал газете «Телеграф». 3 марта Кессиди встретил в лондонском аэропорту дочь Сергея Скрипаля Юлию и отвёз на своём пикапе к её отцу в Солсбери.
Ранее сообщалось, что вещество, которым отравились Скрипали, могло быть не умышленно привезено в багаже среди личных вещей.
Комментарии3
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kara 20 марта 2018 | 11:41
вы нас (россиян) не отвлекайте! вы нам про ОЗХО пишите!
antiboh 20 марта 2018 | 11:44
kara: работают ребятки,работают.
olegleon 20 марта 2018 | 11:54
британцы уже не знают что придумать, чтобы подстроиться под заявление ПМ Британии о виновности России.
то в пиццерии отравили, то букет прислали, то на кладбище, то в машине Скрипаля в вентиляцию закинули ОВ, а теперь "привезла с собой".
какая версия будет следующей? на воздушном шаре доставили?