Полиция Великобритании изъяла для криминалистической экспертизы машину близкого друга Сергея Скрипаля Росса Кессиди

Об этом он сам рассказал газете «Телеграф». 3 марта Кессиди встретил в лондонском аэропорту дочь Сергея Скрипаля Юлию и отвёз на своём пикапе к её отцу в Солсбери.

Ранее сообщалось, что вещество, которым отравились Скрипали, могло быть не умышленно привезено в багаже среди личных вещей.