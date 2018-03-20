Петербургский активист Антон Беличенко пожаловался на избиение в полиции
Он был задержан при попытке провести акцию против выборов президента, которую организовали Ассоциация народного сопротивления и Национал-революционный авангард. Беличенко был осуждён на 10 суток ареста. В спецприёмнике его посетила член ОНК Яна Теплицкая. Беличенко рассказал, что после задержания его привезли в отдел, поставили к стене и били пока он не сообщил пароль своего мобильного телефона. Активист добавил, что спали задержанные в коридоре перед камерами. Ни еды, ни белья не дали. При этом Теплицкая отметила, что следов побоев на арестованном нет, сообщает «Медиа-зона».
Комментарии4
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sadda 20 марта 2018 | 11:42
На то они и путинские вертухаи.
tks 20 марта 2018 | 11:44
А это мода такая, у мусоров, политических бить? Кстати, например, царская жандармерия и охранка так, как нынешние, над политическими не издевались, но это их не спасло от столбов фонарных, 100 лет тому назад.
olegleon 20 марта 2018 | 11:50
tks: да ещё под камеры! да ещё и "ни белья не дали" гады.
кажется этот политический перепутал отделение полиции с гостиницей. "тапочек и халата не было"
kara 20 марта 2018 | 11:51
мне не понятно,а зачем нашим спецслужбам было у израильтян покупать средство взлома телефонов? выше приведен пример как надо экономить деньги налогоплательщиков