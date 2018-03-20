Петербургский активист Антон Беличенко пожаловался на избиение в полиции

Он был задержан при попытке провести акцию против выборов президента, которую организовали Ассоциация народного сопротивления и Национал-революционный авангард. Беличенко был осуждён на 10 суток ареста. В спецприёмнике его посетила член ОНК Яна Теплицкая. Беличенко рассказал, что после задержания его привезли в отдел, поставили к стене и били пока он не сообщил пароль своего мобильного телефона. Активист добавил, что спали задержанные в коридоре перед камерами. Ни еды, ни белья не дали. При этом Теплицкая отметила, что следов побоев на арестованном нет, сообщает «Медиа-зона».