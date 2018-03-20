Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году
По данным следствия, избирательная кампания Саркози могла финансироваться из средств ливийского руководителя Моамара Каддафи, свергнутого в 2011 году. Практически сразу об этом заявили ливийские власти. Речь шла о 50 миллионах евро.
Между тем, интернет-портал «Медиа-пар» сообщает, что Саркози могут быть также предъявлены обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате госсредств, а также в уклонении от уплаты налогов.
У правоохранительных органов есть 48 часов, чтобы определиться с мерой пресечения, сообщает издание «Монд».
Комментарии15
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danko_fuflo 20 марта 2018 | 11:34
Вот те раз! Снова Путин? Где коклы?
her 20 марта 2018 | 11:36
Бывший президент Франции Николя Саркози утром 20 марта был взят под стражу в здании судебной полиции Нантера для дачи показаний по делу о незаконном финансировании своей президентской кампании в 2007 году, сообщает Le Monde.
Он был задержан, когда приехал на запланированный допрос по делу о возможной финансовой поддержке его избирательной кампании властями Ливии.
По данным издания, Саркози может пробыть под стражей 48 часов. Уточняется, что экс-президент Франции заехал в Нантер после конференции в Дубае, планируя ехать на встречу с английскими чиновниками.
Как отмечает The Telegraph, новый допрос Саркози проходит через несколько недель после ареста в январе в Лондоне по этому же делу его бывшего помощника, французского бизнесмена Александра Джухри, который позже был выпущен под залог.
danko_fuflo 20 марта 2018 | 11:39
her: рыбята:»колопрасы»! Гы
danko_fuflo 20 марта 2018 | 11:41
her: конечно отпустят. Это все фуфло макарон придумал и старуха Меркель. Крысы думали, не доберёмся мы до Путина, так своих закрясятим. Демократия! Тереза мей и потлатый Борис ждут ареста.
olegleon 20 марта 2018 | 11:47
her: о "возможной финансовой поддержки" есть, а о том, что случилось с кредитором нет.
т.е. брать деньги у "плохого парня" это незаконно, а убивать его, чтобы долг не отдавать, это нормально
lenin3 20 марта 2018 | 11:37
Вот сучара этот Саркози:деньги взял у Каддафи,но чтоб не отдавать-натравил на него америкосов.Но кара,мля,подлеца настигла...
telaviv001 20 марта 2018 | 11:46
lenin3: Еще до убийства об этом говорили.
komiccap_nkvd 20 марта 2018 | 11:38
Нельзя останавливаться на аресте одного преступника. Следующая, Тереза Мэй.
Правосудие для всех
tks 20 марта 2018 | 11:52
komiccap_nkvd: для всех - в России? Брёвна в очах как, не мешают вам?
nikto_nikak 20 марта 2018 | 11:44
Вот так Саркози! Хитрый венгерский еврей ряженный под француза! А если копнуть дальше, то за ливийскими лярдами вполне быть ушки лидера!)))) То то этот Саркози сдал Грузию (к примеру) ))))
danko_fuflo 20 марта 2018 | 11:45
nikto_nikak: ты что, больная портянка, рехнулась?
ha12raz 20 марта 2018 | 11:49
Путин всё еще ждет от Макрона поздравления ?
Неплохо бы их получить..
tks 20 марта 2018 | 11:50
Сарко лошара - надо было ему закон о гарантиях себе, уходящему, как использованному презику пробить, и ништяк )))
vasya_von_smetankin 20 марта 2018 | 11:52
Депардье в помощь!
putin_itogy 20 марта 2018 | 11:54
СИДЕТЬ - БУДЕТ!
Закон суров - но он Закон.