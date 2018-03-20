В Госдуму внесен законопроект о криптовалютах

Он узаконит сделки на их основе, но платежным средством криптовалюты не станут.

Власти долго обсуждали, что делать с криптовалютами, и вот, наконец, появился первый законопроект. Его внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В документе содержится определение, что же такое криптовалюты и токены. Их отнесли к цифровым финансовым активам. В законопроекте подчеркивается, что законным средством платежа они быть не могут. Это было ожидаемо, поскольку согласно Конституции единственное законное платежное средство в России – это рубль, введение и эмиссия других денег основным законом не допускается. Зато теперь, если закон примут, то криптовалюты в России будут признаны в качестве имущества, которое можно покупать и продавать. Кроме того, будет узаконен майнинг, то есть добыча криптовалют, что важно для участников этого рынка.

Чтобы противодействовать отмыванию денег, все сделки с криптовалютой в России должны проходить через верифицированных посредников.