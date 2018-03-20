В Госдуму внесен законопроект о криптовалютах
Он узаконит сделки на их основе, но платежным средством криптовалюты не станут.
Власти долго обсуждали, что делать с криптовалютами, и вот, наконец, появился первый законопроект. Его внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В документе содержится определение, что же такое криптовалюты и токены. Их отнесли к цифровым финансовым активам. В законопроекте подчеркивается, что законным средством платежа они быть не могут. Это было ожидаемо, поскольку согласно Конституции единственное законное платежное средство в России – это рубль, введение и эмиссия других денег основным законом не допускается. Зато теперь, если закон примут, то криптовалюты в России будут признаны в качестве имущества, которое можно покупать и продавать. Кроме того, будет узаконен майнинг, то есть добыча криптовалют, что важно для участников этого рынка.
Чтобы противодействовать отмыванию денег, все сделки с криптовалютой в России должны проходить через верифицированных посредников.
Комментарии5
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kottigr1 20 марта 2018 | 11:07
В Госдуму внесен законопроект о криптовалютах
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Теперь в РФ разрешен свободный оборот "Майских указов".. Ими можно рассчитываться в продуктовых магазинах, оплачивать услуги ЖКХ..
gvs 20 марта 2018 | 11:12
Мы даже знаем фамилию "верифицированного посредника" )))
kriemsdik 20 марта 2018 | 11:14
Так нам вождь ядерную войну обещал, какие криптовалюты?
rampa 20 марта 2018 | 11:19
можно подумать, что кому-то нужно их разрешение, чтобы майнить криптовалюту, которая свободно ходит по инету. ))) А то, что ей нельзя в наших магазинах рассчитываться все и так знают. И то, что в России нельзя рассчитываться никакой другой валютой, кроме рубля это только чередные "запрещалки" власти для ее собственной выгоды и для неудобства населения
platonnekafrin 20 марта 2018 | 11:21
Не успели принять закон "О ворожбе", а уже замахнулись на валюту виртуальную.