Сотрудничавшую с Трампом Cambridge Analytica подозревают во вмешательстве в выборы в нескольких десятках стран

Она использовала различные методы по дискредитации политиков.

Cambridge Analytica участвовала в более чем 200 предвыборных кампаниях по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине, утверждает британский телеканал Channel 4 News. Он опубликовал скрытую запись, на которой корреспондент под видом богатого клиента, обсуждает с главой фирмы Александром Никсом и другими сотрудниками возможность повлиять на результаты выборов на Шри-Ланке. Как утверждается, четыре встречи прошли в отелях Лондона с ноября 2017-го по январь 2018-го года. Во время этих переговоров Никс предлагал скомпрометировать соперников клиента, предложив им взятки или распространив порочащую информацию в интернете. К примеру, отправив к ним домой проституток. Никс, при этом отметил, что «украинские девушки очень красивы», и этот метод отлично работает. Как показало расследование, компромат размещался на различных сайтах и в соцсетях. Зачастую, для этого использовались фейковые аккаунты.

В Cambridge Analytica заверили, что не используют подобные методы. Никс даже заявил, что готов уйти в отставку, чтобы спасти будущее компании. Газета Financial Times пишет, что фирма пыталась помешать трансляции репортажа.

Напомню, ранее стало известно, что Cambridge Analytica для анализа политических предпочтений избирателей собрала личные данные 50 миллионов пользователей фейсбука. После этого соцсеть блокировала аккаунт компании.