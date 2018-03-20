Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году
Сегодня утром Саркози явился на судебные слушания, где был взят полицией под стражу. По данным следствия, избирательная кампания французского президента возможно незаконно финансировалась властями Ливии. Дело было открыто ещё в 2013 году. У правоохранительных органов есть 48 часов, чтобы определиться с мерой пресечения. Сообщает издание «Монд».
Комментарии34
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alekk 20 марта 2018 | 11:04
Наш напрягся.
danko_fuflo 20 марта 2018 | 11:09
alekk: кто, Петя Параша?
patrik03 20 марта 2018 | 11:12
Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году...
Это же надо такому случиться - чтобы не отдавать 50 миллионов Муаммару Каддафи, состряпали обвинения, напали на Ливию и уничтожили её государственность. Эта история похожа на древнегреческие мифы и сказания, вроде Трои или Одиссеи, в которых греки начинали войны и уничтожали государства из-за какой-то туфты.
her 20 марта 2018 | 11:14
Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году
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А что в России? А в России, трусливые "патриотические" тряпки не смеют тявкнуть на хозяина. :-)
danko_fuflo 20 марта 2018 | 11:15
her: рыбята:»коломрасы»! Гы
el_borz 20 марта 2018 | 11:27
patrik03: история похожа на древнегреческие мифы и сказания, вроде Трои или Одиссеи, в которых греки начинали войны и уничтожали государства из-за какой-то туфты...
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На православие прешь? Намеки твои засчитаны.
danko_fuflo 20 марта 2018 | 11:29
el_borz: бармалей.
el_borz 20 марта 2018 | 11:35
danko_fuflo: Можешь ищо пару рекомендаций подкинуть? Ха!
telaviv001 20 марта 2018 | 11:49
patrik03: Побывал там в 2007 году. Это была процветающая страна. Знакомые которые сейчас там работают рассказывают ужасы.
efilika 20 марта 2018 | 11:16
alekk: вот уж нет. Это в нормальных странах под судом может оказаться любой, а в нашей высшее ворье неподсудно.
danko_fuflo 20 марта 2018 | 11:19
efilika: в кокландии?
hodak47 20 марта 2018 | 11:17
alekk: У нас бы так!...
monterado_ancona_marche 20 марта 2018 | 11:05
Во Франции для виду всё законно,
На третий срок в Наполеоны не идут,
"Эммануэль" у них с лицом Макрона,
Как истинный француз, он гей и плут.
А Саркози уж не "козИ-козИ*,
Про свой, наверно, думает живот.
Ему привет пришёл из БенгазИ,
Его Каддафи к гуриям зовёт… ))
kraft 20 марта 2018 | 11:05
Круто, вот что значит реальная демократия и равная ответственность перед законом.
rktq 20 марта 2018 | 11:25
kraft: Действительно Круто!.. президент страны с "реальной демократией" деньги занимает у "кровавого режима" а что бы не отдавать убивает кредитора.. Цивилизация!
kara 20 марта 2018 | 11:05
опять грязные методы для отвлечения народа от внутренних проблем. в Англии людей потравили, во Франции президента арестовали, что дальше?
jidkov 20 марта 2018 | 11:06
Сколь верёвочка не вейся.
Когда-нибудь и в России совьётся, надеюсь....
fikus74 20 марта 2018 | 11:16
jidkov: я думаю будет не веревочка, а пулька или какой-нибудь новичок.
olegleon 20 марта 2018 | 11:06
деньги взял, а кредитора замочил потом с помощью американского спецназа.
интересно, а подельников Саркози по устранению кредитора к суду привлекут?
testmeter 20 марта 2018 | 11:23
olegleon: На своего нацлидера посягаешь?
mikhail_spb_ 20 марта 2018 | 11:06
Видимо, это является одной из причин, по которой нацдилер решил не уходить с поста до конца жизни?
timwlad67 20 марта 2018 | 11:19
mikhail_spb_: Видимо, это является одной из причин, по которой нацдилер решил не уходить с поста до конца жизни?
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Ну вообще то на западе политик коррупционный это когда не почину хапнул.
А в повседневности статус лоббиста всегда прикрывает.
gvs 20 марта 2018 | 11:07
Наивный. Особнячок в Ростове надо было заранее подыскать! )))
fikus74 20 марта 2018 | 11:12
gvs: говорят в усть-алабинске хорошо, делай что хочешь, суды и менты продажные.
fikus74 20 марта 2018 | 11:09
Ой как хорошо. Вот смотри, Вова, что бывает с президентами (на каддафи не смотри, тебе еще рано, не дорос еще)
kraft 20 марта 2018 | 11:09
В Южной Корее тоже президенту посадили.
platonnekafrin 20 марта 2018 | 11:10
В Бастилию пришла малява: "Колька, кореш, не колись! Западло это, не по-президентски. Гони на самофинансирование, а мы тебя потом в тюрьме задарим!"
kraft 20 марта 2018 | 11:25
platonnekafrin: И подпись - Муамарка.
platonnekafrin 20 марта 2018 | 11:29
kraft: клише на русском языке и с гербовой печатью
komiccap_nkvd 20 марта 2018 | 11:11
в Европе странами управляют преступники.
скоро и за Терезой Мэй придут
platonnekafrin 20 марта 2018 | 11:18
komiccap_nkvd: А наши только женщину с косой боятся встретить.
timwlad67 20 марта 2018 | 11:25
komiccap_nkvd: в Европе странами управляют преступники.
скоро и за Терезой Мэй придут
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В Англии бьют только за превышение полномочий ,после того как полномочия эти обязан исполнить.
Ну типа,слуга и или помощник всегда виновен,шеф всегда прав.
Ну как на бирже всё происходит,при спросе рост,при падения спроса ,слив в канализацию.
У протестантов всегда так.
В традиционных Христианских Конфессиях поспокойнее ,так как коллективная ответственность.
japan321123 20 марта 2018 | 11:19
Что либероиды... горят ваши гейропейские ценности))
testmeter 20 марта 2018 | 11:21
Очередного путинского дружка защемили.