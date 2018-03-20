Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году...

Сегодня утром Саркози явился на судебные слушания, где был взят полицией под стражу. По данным следствия, избирательная кампания французского президента возможно незаконно финансировалась властями Ливии. Дело было открыто ещё в 2013 году. У правоохранительных органов есть 48 часов, чтобы определиться с мерой пресечения. Сообщает издание «Монд».