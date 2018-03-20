Во Франции задержали экс-президента Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози взят под стражу в рамках расследования дела о финансировании избирательной кампании. Об этом передает «Интерфакс».
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Экс-президент Франции Николя Саркози взят под стражу в рамках расследования дела о финансировании избирательной кампании. Об этом передает «Интерфакс».
Комментарии21
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gvs 20 марта 2018 | 10:52
Тебя посодют, а ты не (финансируй)! )))
danko_fuflo 20 марта 2018 | 10:59
gvs: вот те раз! Тоже с Путиным работал?
shai13 20 марта 2018 | 11:02
danko_fuflo: так а Путину выборы не Трамп финансировал?
her 20 марта 2018 | 11:03
Во Франции задержали экс-президента Николя Саркози
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А в России, ни одна "патриотическая" тряпка не посмела тявкнуть на своего хозяина. :-)
olegleon 20 марта 2018 | 11:04
danko_fuflo: веселее там. у Муаммара деньги брал, а потом замочили кредитора
semia 20 марта 2018 | 11:00
Нам только ждать остается новости: " Дорогие россияне! После продолжительной болезни...(или вылетевший из Сочи самолет,на борту которого находился....потерпел крушение)
gordy 20 марта 2018 | 11:01
Допрыгалась, Стрекоза?
ukov 20 марта 2018 | 11:01
gvs:
Экс-президент Франции Николя Саркози взят под стражу в рамках расследования дела о финансировании избирательной кампании.
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//Сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Сайф Аль-Ислам заявил, что его страна финансировала избирательную кампанию президента Франции Николя Саркози.
"Первое, что мы потребуем от этого клоуна – пусть вернёт деньги ливийскому народу. Мы ему помогли, чтобы он помогал ливийскому народу, но он разочаровал нас. Тогда пусть отдаёт наши деньги! У нас есть все доказательства – банковские счета, документы, банковские переводы – и всё это мы скоро обнародуем", - заявил Каддафи-младший.//(с)
не успел...
sedoi63 20 марта 2018 | 10:52
Николя похоже незаконно получал финансирование своей предвыборной кампании из Москвы? Об этом давно намекают.
kottigr1 20 марта 2018 | 10:53
Затаскали уже по ментовкам всех путинских дружков... Скажи мне кто твой друг и...
pushok1971 20 марта 2018 | 10:55
kottigr1: Не дружков, а партнёров, возможно, и сексуальных...
danko_fuflo 20 марта 2018 | 11:03
pushok1971: ты хочешь быть сексуальным партнером котингера?
ukov 20 марта 2018 | 11:16
kottigr1:
Скажи мне кто твой друг и...
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Николя Саркози провёл первые годы своей жизни в 16-м округе Парижа, в доме деда Бенедикта Малла еврея-сефарда.
Образование получил в частной католической школе. По отзывам, учился довольно посредственно.
//Мишель Онфре:
« Саркози разрушает и социальное обеспечение, и государственные больницы, и народное образование и при этом пытается прикрыться выдающимися людьми. А по США, то мне кажется, что в Николя Саркози какое-то невротическое отношение к Америке, это такая мечта подростка, который верит, что приедет добрый дядя и все решит. Сначала он прогибался перед Бушем, теперь перед Обамой, которого называет своим другомПонимаете, французам стыдно за тот образ, который создает Николя Саркози за рубежом. //(с)
kochar 20 марта 2018 | 10:54
Допрыгался убийца Ливии.
Туда ему место.
trans 20 марта 2018 | 10:56
Погорел, путинский друган)))
ed10075 20 марта 2018 | 10:57
Там демократия и честный суд. Здесь то, что мы позавчера наблюдали.
Дистанция - пропасть.
from_russia_with_boyaryshnik 20 марта 2018 | 11:05
ed10075: Здесь то, что мы позавчера наблюдали.
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Наблюдали бензоколонку с "озлобленными дебилами".
alo0000 20 марта 2018 | 10:58
230 лет от Великой французской революции, не волнуйтесь Владимир Владимирович, к тому времени Ваш мавзолей уже снесут и все сроки давности пройдут. Будете - Наполеоном, будете!
flotskyi 20 марта 2018 | 11:03
В России такого никогда не будет, власть передается приемнику.
spec71205 20 марта 2018 | 11:07
...может это связано как Сулейманом Керимовым)) малыш много знает.
perevozchik62 20 марта 2018 | 11:40
Все эти пересиденты тучных 2000-х , что Шредер, Саркози, Берлускони оказывается такие расхитители госсобственности, один наш великий кормчий чист как слеза комсомолки !
Поэтому и правит 20 лет , в отличие от этих жуликов !