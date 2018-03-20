Правительство Исландии рассматривает вопрос о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России со стороны официальных лиц

Это означает, что никакие исландские чиновники не будут присутствовать на мероприятиях Чемпионата. При этом участие футбольной сборной и присутствие на матчах исландских болельщиков не будет запрещено. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на министра иностранных дел.

Ранее британские власти заявили, что члены королевской семьи, а также чиновники не будут присутствовать на Чемпионате в России.