Правительство Исландии рассматривает вопрос о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России со стороны официальных лиц
Это означает, что никакие исландские чиновники не будут присутствовать на мероприятиях Чемпионата. При этом участие футбольной сборной и присутствие на матчах исландских болельщиков не будет запрещено. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на министра иностранных дел.
Ранее британские власти заявили, что члены королевской семьи, а также чиновники не будут присутствовать на Чемпионате в России.
Комментарии9
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japan321123 20 марта 2018 | 10:41
Чем меньше этих халявщиков приедет, тем больше денюшек сэкономим.
dataan 20 марта 2018 | 10:48
japan321123: Согласен. Нечерта наш кислород сжигать.
Футбол будем смотреть, а не надоевшие телевизионные poжи западных элит.
lavrfedotovich2_0 20 марта 2018 | 10:50
japan321123: шо там экономить? слезы? экономить надо было до того. к примеру не рать на себя ЧМ. вот и экономия бы вышла
japan321123 20 марта 2018 | 10:53
lavrfedotovich2_0: Значит всякие там англоиды не против провести внеочередной ЧМ у себя а мы не должны? Класс..
lavrfedotovich2_0 20 марта 2018 | 11:34
japan321123: а про сыканомить это кто тут распинался? не русский ли человек жопен?
japan321123 20 марта 2018 | 11:43
lavrfedotovich2_0: ЧМ это развитие инфраструктуры, рабочие места и вообще одно сплошное счастье.. а вот приезд всяких там чинуш и засранцев на вроде тебя это разорение..
alo0000 20 марта 2018 | 10:54
japan321123: Ну хоть теперь в стране гениев узнают, что есть такая чудная страна.
japan321123 20 марта 2018 | 11:05
alo0000: А что в ней прекрасного?
И главное в стране гениев хорошее образование в отличие от той же Исландии....
spec71205 20 марта 2018 | 11:16
...напугали кобеля буханкой! Не приедут чиновники Исландии ...приедут другие. К примеру правительство Бургундии. (Беларус) и за это им денюшка на развития гиблого дела. Все очень просто!