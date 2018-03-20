Почти 60 процентов российских учителей недовольны своей зарплатой
Об этом говорится в аналитическом обзоре Российской Академии народного хозяйства и госслужбы. В опросах приняли участие около тысячи учителей из региональных столиц, небольших городов, деревень и сёл. Почти каждый четвёртый педагог считает, что молодёжи нет смысла идти работать в школу.
В пресс-службе Министерства образования заявили, что изучат материалы РАНХиГС. При этом там отметили, что средняя зарплата учителей выросла с 33 тысяч рублей в 2016 году почти до 35 тысяч в 17.
Комментарии51
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rub 20 марта 2018 | 11:25
Престиж профессии учителя сейчас крайне низок. И в этом виноваты они сами. Безропотные исполнители воли руководства, которые вбросы на выборах осуществляют "от чистого сердца". А ученики им сочувствуют и жалеют, называют неудачниками...Ведь кто поступает в пед? Только тот, кто больше никуда поступить не смог. Правда, бывают редкие исключения, на которых и держится наша школа.
petrovich_spb 20 марта 2018 | 11:35
Даже не США и не Германия, а вот... Эстония:
Ставка педагога ГПД (группа продленного дня) равна €1000 в месяц, или 70 000 в рублях.
Привет... стране ракет.
lisitsa1962 20 марта 2018 | 11:37
Клевещут. Своё отношение к зарплатам учителя России выразили 18.03.2018. Все довольны, все смеются.