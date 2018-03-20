Продюсерская компания братьев Вайнштейн объявила себя банкротом
Об этом сообщает издание «Верайити». Рассматривается возможность продажи эжтой фирмы компании «Лантерн капитал». Источники издания оценивают сумму предполагаемой сделки в 300 – 450 миллионов долларов. Продажа, если она состоится, будет проходить под контролем суда о банкротстве.
О том, что компания братьев Вайнштейн выставлена на продажу, стало известно осенью прошлого года после того, как разразился скандал вокруг домогательств Харви Вайнштейна к десяткам женщин, работающим в киноиндустрии. Однако тогда переговоры о продаже завершились неудачей.
Комментарии6
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gvs 20 марта 2018 | 10:43
Придется теперь Вайнштейну распродавать себя на органы. Начать придется с половых )))
olegleon 20 марта 2018 | 10:46
вот и убрали конкурента с помощью "20 лет назад он на мою грудь пялился"
учитесь, рейдеры, как надо работать!!
s011ma 20 марта 2018 | 10:50
Надо показать кузькину мать акулам капитализма - пусть Слуцкий купит
hastings 20 марта 2018 | 11:13
Отжали бизнес по американски.
rolar 20 марта 2018 | 11:19
А эти дамы о последствия не подумали, кому ж они нужны.
spec71205 20 марта 2018 | 11:41
...лишнее доказательство. Лучше с умным потерять чем с Вайнштейном найти ! Это я про жидов и дегенератов! -наше имя легион и нас много!)))