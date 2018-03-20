Продюсерская компания братьев Вайнштейн объявила себя банкротом

Об этом сообщает издание «Верайити». Рассматривается возможность продажи эжтой фирмы компании «Лантерн капитал». Источники издания оценивают сумму предполагаемой сделки в 300 – 450 миллионов долларов. Продажа, если она состоится, будет проходить под контролем суда о банкротстве.

О том, что компания братьев Вайнштейн выставлена на продажу, стало известно осенью прошлого года после того, как разразился скандал вокруг домогательств Харви Вайнштейна к десяткам женщин, работающим в киноиндустрии. Однако тогда переговоры о продаже завершились неудачей.