Полиция Великобритании изъяла для криминалистической экспертизы машину близкого друга Сергея Скрипаля Росса Кессиди
Об этом он сам рассказал газете «Телеграф». 3 марта Кессиди встретил в лондонском аэропорту дочь Сергея Скрипаля Юлию и отвёз на своём пикапе к её отцу в Солсбери.
Ранее сообщалось, что вещество, которым отравились Скрипали, могло быть не умышленно привезено в багаже среди личных вещей.
Комментарии9
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olegleon 20 марта 2018 | 10:44
ещё одного русского шпиона нашли?
а почему тогда самолёт, на котором она прилетела, до сих пор не изъяли и аэропорт, в который она прилетела?
prade 20 марта 2018 | 10:52
По тому, как они работают британцы твердо намерены раскрыть это преступление. Кремль же пока только задействовал свою машину лжи. Так было и когда сбивали малайзийский Боинг: много лжи, чтобы правды не видно было.
echo_shar 20 марта 2018 | 10:57
prade:
И где же суд по Боингу?
Его нет, т.к. там окажется, что обвинить Россию не в чем, а в результате обвинят Бандеростан.
perevozchik62 20 марта 2018 | 10:59
prade:
Дебил, учи матчасть, весь мир уже знает что Боинг сбили хохлы, что видно на записи американских спутников , которые висели над этим местом, но пиндосы упорно их прятали.
Теперь сознались, потому что надоело прикрывать этого тупого Порошенко.
glotov 20 марта 2018 | 11:07
prade: Мэй уже давно все "раскрыла". Задача британцев теперь сделать так, чтобы эта ахинея хоть чуть-чуть "уликами" обросла - чтоб лицо не потерять.
ukov 20 марта 2018 | 11:31
prade:
По тому, как они работают британцы твердо намерены раскрыть это преступление.
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Так они уже раскрыли преступление и виновных определили.
Зачем дальше продолжать?
s011ma 20 марта 2018 | 10:53
Ранее сообщалось, что вещество, которым отравились Скрипали, могло быть не умышленно привезено в багаже среди личных вещей.
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Полагали, что аргентинская "мука", а оно-то оказалось...
perevozchik62 20 марта 2018 | 10:53
Еще один бывший ФСБ-шник, продавший Родину ?
Им что там медом намазано ?
Тоже наверное полковник , у нас в спецслужбах одни жулики и предатели работают что ли ?
Чему их учат в школе КГБ, кто их набирает ?
from_russia_with_boyaryshnik 20 марта 2018 | 11:01
perevozchik62: Чему их учат в школе КГБ,
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Как грамотно отжать хороший бизнес у какого - нибудь лоха.