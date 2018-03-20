В Санкт-Петербурге разыскивают водителя «Хаммера», который открыл стрельбу по полицейским

Как сообщает «Интерфакс», минувшей ночью сотрудники ДПС остановили машину на посту. После проверки документов полицейские попросили водителя открыть багажник для осмотра. В ответ мужчина несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического пистолета. Полицейские не пострадали и попытались догнать «Хаммер», который уехал с места происшествия. Позже автомобиль был обнаружен брошенным. Личность водителя установлена.