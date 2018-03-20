В Санкт-Петербурге разыскивают водителя «Хаммера», который открыл стрельбу по полицейским
Как сообщает «Интерфакс», минувшей ночью сотрудники ДПС остановили машину на посту. После проверки документов полицейские попросили водителя открыть багажник для осмотра. В ответ мужчина несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического пистолета. Полицейские не пострадали и попытались догнать «Хаммер», который уехал с места происшествия. Позже автомобиль был обнаружен брошенным. Личность водителя установлена.
Комментарии16
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kottigr1 20 марта 2018 | 10:32
Путинойды должны радоваться тому, что живут в пищевой цепочке построенной их Вошьдем.. Просто менты находятся там чуть ниже "Хаммера"..
gregor 20 марта 2018 | 10:34
Личность водителя установлена ,..... но опросить его не представляется возможным . Он находится под покровительством , одной очень суверенной , республики .
Там ,где ,кто не понял ,поймёт .
dorin1987 20 марта 2018 | 11:18
gregor: Все проще - это Обама. Или Тереза Мей. Или кто там сейчас больше всего гадит великой ымперии РФ, вставшей с колен?
mikhail_spb_ 20 марта 2018 | 10:34
Почему не называют установленную личность водителя и содержимое багажника?
sensei54 20 марта 2018 | 10:58
mikhail_spb_: Это были учения. Сейчас учения везде проводят, даже в посольствах.
klukvik 20 марта 2018 | 10:35
разыскивают чтобы извиниться, пока Рамзан не узнал
olegleon 20 марта 2018 | 10:37
стреляли из Хаммера. вот теперь надо дать США 24 часа на ответ про все Хаммеры и заодно про всё оружие и технику США
starsbo 20 марта 2018 | 10:43
Подошли обстреляные и обосравшиеся полицаи к гос. границе Чечни, потоптались и ушли...
platonnekafrin 20 марта 2018 | 10:45
Депутат питерского заксобрания или его помощник?
fikus74 20 марта 2018 | 10:50
Дебилы полицейские погнались за хаммером, надо было сразу в гости к Алексею Навальному . А вообще я рад что путин вырастил такую быдлятину на хаммерах, которая отстреливает полицейских, а они в свою очередь служат путину. Круг замкнулся.
igor20012 20 марта 2018 | 10:54
Полный идиот: стрелять из травмата по полицейским. Те запросто могли ( и должны были ) просто пристрелить его на месте за это.
serguns 20 марта 2018 | 11:50
igor20012: да..в Америке так и было бы..
сначала стреляют, разбираются потом..
vasily_k 20 марта 2018 | 10:54
очередная "горилла" с гор..
sergs_sergs 20 марта 2018 | 10:57
Теперь в россии новый президент, который исправит коррупцию, созданную предыдущим президентом. Наконец-то у россиян есть шанс исправить этот беспредел с новым президентом! Ура товарищи!
stas12006 20 марта 2018 | 11:06
власть путина незаконна, и власть тех , кого путин назначил полицейскими тоже незаконна.
если у кого-то есть возможность не подчиняться путинским мразям - то это можно только приветствовать!
наверняка достойный человек, такой же как Приморские Партизаны.
zhrv 20 марта 2018 | 11:38
Хаммер? Ну тогда это госдеповские происки!