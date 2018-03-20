Сегодня Президент России Владимир Путин примет победителей и призеров паралимпийских Игр в Пхенчхане

На игры в Южную Корею от нашей страны отправилась усеченная делегация. Спортсменов в ней было только тридцать, плюс пять ведущих которые помогают незрячим атлетам на дистанции. Для сравнения, в Сочи четыре года назад за Россию выступали почти 70 паралимпийцев. В 2016 году международный паралимпийский комитет отстранил российский и не допустил спортсменов до Игр в Рио-де-Жанейро. Перед Пхенчханом им все же разрешили выступать, но в нейтральном статусе и под Олимпийским флагом. Михалине Лысовой это не помешало выиграть шесть медалей. Всего же наша команда смогла завоевать 24 награды, восемь из которых золотые, и занять второе место в неофициальном зачете, уступив только команде США, которая по численности была вдвое больше.

Российские паралимпийцы получат государственные награды и денежные премии. Размер из будет точно таким же, как и для участников недавней олимпиады.