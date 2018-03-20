Австралиец утверждает, что ему удалось найти пропавший 4 года назад малазийский Боинг

Австралиец, занимающийся расследованием авиакатастроф, утверждает, что ему удалось найти пропавший 4 года назад малазийский Боинг. По его словам, это удалось сделать с помощью изображений NASA и Google Maps.

Обломки Боинга, исчезнувшего в небе над Южно-Китайским морем, сейчас плавают в 16 км к югу от острова Руанд, относящегося к Сейшельским островам, утверждает Питер Макмэхон. Этот район не был включен в поисковую операцию. По словам австралийца, он несколько лет занимался расследованием случившегося, пишет английская газета The Sun. Макмэхон отмечает, что на спутниковой фотографии виден корпус Боинга с пулевыми отверстиями. Свое заключение он направил в Австралийское бюро транспортной безопасности, и там, как пишет The Sun, уже признали, что находка действительно может быть пропавшим самолетом. Напомним, Боинг, летевший рейсом MH370 Куала-Лумпур — Пекин, пропал в марте 2014 года. На его борту находились 239 человек. Спасатели до сих пор не установили место падения лайнера и не обнаружили тела погибших.

За все время операции удалось обнаружить только шесть небольших обломков малазийского Боинга. Их нашли в относительной близости от африканского побережья.