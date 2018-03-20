Россия заблокировала заседание Совбеза ООН по правам человека в Сирии
Москва не увидела никаких оснований для его проведения.
Права человека — не предмет повестки дня Совбеза. «Для этого в Женеве работает Совет по правам человека», — заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин. По данным Рейтер, сторонником проведения переговоров была Франция. Посол страны в ООН Франсуа Делатр выразил мнение, что «совет должен располагать всей необходимой информацией для понимания какого-либо кризиса, в том числе данными о правах человека. И особенно это касается Сирии». В итоге, как передает Рейтер, российская сторона попросила провести процедурное голосование. Москву поддержали Китай, Казахстан и Боливия. За проведение заседания, помимо Франции, высказались еще семь стран, в том числе Великобритания, США и Швеция. Однако, этого было недостаточно. Для принятия повестки дня необходимо девять голосов.
По данным ООН, за две недели с начала военной операции сирийских правительственных сил против оппозиционных и исламистских группировок в пригороде Дамаска — Восточной Гуте, погибли около 600 человек, еще более 2 тысяч получили ранения. Разрушены более 70% зданий. Город столкнулся с гуманитарным кризисом.
5 марта Совет ООН по правам человека утвердил резолюцию по расследованию ситуации в Сирии. В российском МИДе документ раскритиковали.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 20 марта 2018 | 10:07
Какие могут быть права человека в регионе, где нацлидер избавляет свои арсеналы от накопившихся боеприпасов и демонстрирует всему миру потрясающую меткость в применении высокоточного оружия?
kottigr1 20 марта 2018 | 10:08
mikhail_spb_: Какие могут быть права человека ...
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Россия - цивилизованная страна.. ! В РФ то же есть "Права человека" - их выдают в ГИБДД после сдачи экзаменов или за хорошие деньги....
zmeelov_1 20 марта 2018 | 10:10
kottigr1: К ямке готовишься, кастрюля? ню-ню...
her 20 марта 2018 | 10:13
Россия заблокировала заседание Совбеза ООН по правам человека в Сирии
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Путинская власть против прав человека, для нее человек - быдло.
russkie_za_sverjenie 20 марта 2018 | 10:11
kottigr1: Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ, ЧТО ПУТИНСКАЯ РОССИЯ ОФИЦИАЛЬНО ПРОТИВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА??
zmeelov_1 20 марта 2018 | 10:08
А последствия от действий союзничков в Мосуле и Ракке ООН не желает обсудить? змеиное молоко...
ostapbey 20 марта 2018 | 10:14
так и без заседаний несчастные сирийцы обходят Российскую Федерацию десятой дорогой.
Ни один сириец не поселился в гостеприемной тундре федерации. А сбежало то из дружбы с Россией в Сирии их МИЛЛИОНЫ!!! И все мимо..
Даже
shicotus_live 20 марта 2018 | 10:08
Все как обычно. Как только подконтрольные Западу боевики начинают получать по сусалам, запад сразу начинает визжать о "правах человека". Или готовить очередную провокацию с "химическим оружием". Так предсказуемо. что даже скучно. Ни ума, ни фантазии
olegleon 20 марта 2018 | 10:08
и зачем же тогда писать "заблокировала", если предложение Франции банально не набрало необходимого количества голосов для вынесения на обсуждение???