Россия заблокировала заседание Совбеза ООН по правам человека в Сирии

Москва не увидела никаких оснований для его проведения.

Права человека — не предмет повестки дня Совбеза. «Для этого в Женеве работает Совет по правам человека», — заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин. По данным Рейтер, сторонником проведения переговоров была Франция. Посол страны в ООН Франсуа Делатр выразил мнение, что «совет должен располагать всей необходимой информацией для понимания какого-либо кризиса, в том числе данными о правах человека. И особенно это касается Сирии». В итоге, как передает Рейтер, российская сторона попросила провести процедурное голосование. Москву поддержали Китай, Казахстан и Боливия. За проведение заседания, помимо Франции, высказались еще семь стран, в том числе Великобритания, США и Швеция. Однако, этого было недостаточно. Для принятия повестки дня необходимо девять голосов.

По данным ООН, за две недели с начала военной операции сирийских правительственных сил против оппозиционных и исламистских группировок в пригороде Дамаска — Восточной Гуте, погибли около 600 человек, еще более 2 тысяч получили ранения. Разрушены более 70% зданий. Город столкнулся с гуманитарным кризисом.

5 марта Совет ООН по правам человека утвердил резолюцию по расследованию ситуации в Сирии. В российском МИДе документ раскритиковали.