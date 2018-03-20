Британский совет может продолжить свою работу в России
Для этого нужно договориться правительствам двум стран.
Британский совет может возобновить работу в России, как только Москва и Лондон подпишут соглашение о принципах работы национальных культурных центров. Это заявил газете «Коммерсант» спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он подчеркнул, что Россия не собирается сворачивать или замораживать культурные, образовательные и научные связи с Великобританией. В Британском совете от комментариев отказались. Напомним, это общественная организация под патронажем британского МИДа с филиалами по всему миру. Через них можно сдать международный экзамен по английскому и поступить в британские вузы. В России решили закрыть Британский совет, а также выслать 23 британских дипломата в ответ на высылку сотрудников российских дипмиссий. Британия это сделала из-за уверенности, что за отравлением в Солсбери бывшего шпиона стоит Россия. В Москве это всячески отрицают.
Инцидент в Солсбери в НАТО рассматривают как применение химоружия на территории альянса.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 20 марта 2018 | 10:04
Это то, о чём мечтает нацлидер - чтобы он гордо восседал на троне, а руководители других стран ползали перед ним на коленях и умоляли его договориться.
olegleon 20 марта 2018 | 10:05
"Британский совет может возобновить работу в России..."
на законных условиях. всего то и надо было соглашение подписать
aleksandr39 20 марта 2018 | 10:15
olegleon: Дочери Железняка и Сережки Лаврова в слезах покидают Англию ,жизнь закончилась....
vasya_von_smetankin 20 марта 2018 | 10:08
Один "Мюнхенский сговор" с целью умиротворения агрессора уже проходили... видимо, так ничему и не научились...
Как там... "можем повторить".
podwodnik 20 марта 2018 | 10:09
Да и дипломатов то же можно уже не высылать. Тигр уже съел что хотел, и теперь снова играет в кота Леопольда.