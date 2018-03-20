Британский совет может продолжить свою работу в России

Для этого нужно договориться правительствам двум стран.

Британский совет может возобновить работу в России, как только Москва и Лондон подпишут соглашение о принципах работы национальных культурных центров. Это заявил газете «Коммерсант» спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он подчеркнул, что Россия не собирается сворачивать или замораживать культурные, образовательные и научные связи с Великобританией. В Британском совете от комментариев отказались. Напомним, это общественная организация под патронажем британского МИДа с филиалами по всему миру. Через них можно сдать международный экзамен по английскому и поступить в британские вузы. В России решили закрыть Британский совет, а также выслать 23 британских дипломата в ответ на высылку сотрудников российских дипмиссий. Британия это сделала из-за уверенности, что за отравлением в Солсбери бывшего шпиона стоит Россия. В Москве это всячески отрицают.

Инцидент в Солсбери в НАТО рассматривают как применение химоружия на территории альянса.