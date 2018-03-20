Создатель Фэйсбука Марк Цукерберг за сутки потерял 6 миллиардов долларов
Причиной стала информация об утечке данных пользователей социальной сети в интересах избирательной кампании Дональда Трампа.
«Кембридж аналитика» изучала предпочтения избирателей и использовала для этого данные более 50 миллионов человек без их согласия. Фэйсбук заявил, что не имел отношения к деятельности «Кембридж аналитика». Тем не менее социальная сеть подверглась критике со стороны ряда американских политиков, сообщает Блумберг.
Тем не менее Марк Цукерберг остаётся на четвёртом месте по размеру состояния. Впереди него Джефф Безус, Билл Гейтс и Уоррен Баффет.
Комментарии5
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patrik03 20 марта 2018 | 09:45
Создатель Фэйсбука Марк Цукерберг за сутки потерял 6 миллиардов долларов...
Не всё же грязножопым.
kochar 20 марта 2018 | 09:47
Создатель Фэйсбука Марк Цукерберг за сутки потерял 6 миллиардов долларов,а Вася Пупкин позавчера съел бесплатный пирожок .
alex_1_andre 20 марта 2018 | 09:56
То, что бан в FACEBOOK - сверхдорогое удовольствие, выяснилось в понедельник: стоимость акций крупнейшей социальной сети уменьшилась примерно на 7%, или почти на 24 миллиарда
grossalexis032018 20 марта 2018 | 10:14
alex_1_andre: Это конечно много, но не самое быстрое падение ;)) Билл Гэйтс потерял на несколько часов 4 лярда тех денег. Причем обвал случился во второй части биржевой сессии. Это свойство всех доткомовских бизнесов - быстро растут, быстро падают
mavreh 20 марта 2018 | 10:06
Наконец-то приятная новость!
Мордокнижник должен вообще подохнуть в нищете!