Создатель Фэйсбука Марк Цукерберг за сутки потерял 6 миллиардов долларов...

Причиной стала информация об утечке данных пользователей социальной сети в интересах избирательной кампании Дональда Трампа.

«Кембридж аналитика» изучала предпочтения избирателей и использовала для этого данные более 50 миллионов человек без их согласия. Фэйсбук заявил, что не имел отношения к деятельности «Кембридж аналитика». Тем не менее социальная сеть подверглась критике со стороны ряда американских политиков, сообщает Блумберг.

Тем не менее Марк Цукерберг остаётся на четвёртом месте по размеру состояния. Впереди него Джефф Безус, Билл Гейтс и Уоррен Баффет.