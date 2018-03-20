Один из создателей отравляющего вещества «Новичок» считает, что Россия врядли причастная к отравлению Сергея Скрипаля

Один из создателей отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк считает, что Россия врядли причастная к отравлению Сергея Скрипаля, потому что при проведении настоящей диверсионной операции никто бы не выжил. Об этом он заявил РИА. Химик считает сомнительной версию, что отравляющее вещество могло находиться в чемодане Юлии Скрипаль. По его мнению, химикат подействовал бы сразу, и Юлия Скрипаль не доехала бы до Лондона. Ринк добавил, что британская сторона не предоставляет России образец веществ, потому по что по содержанию примесей можно точно установить, где его изготовили.