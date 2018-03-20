Один из создателей отравляющего вещества «Новичок» считает, что Россия врядли причастная к отравлению Сергея Скрипаля
Один из создателей отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк считает, что Россия врядли причастная к отравлению Сергея Скрипаля, потому что при проведении настоящей диверсионной операции никто бы не выжил. Об этом он заявил РИА. Химик считает сомнительной версию, что отравляющее вещество могло находиться в чемодане Юлии Скрипаль. По его мнению, химикат подействовал бы сразу, и Юлия Скрипаль не доехала бы до Лондона. Ринк добавил, что британская сторона не предоставляет России образец веществ, потому по что по содержанию примесей можно точно установить, где его изготовили.
Комментарии39
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gvs 20 марта 2018 | 09:37
Россия вряд ли причастная
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Непричастная я! Он сам отравился!
))))
nelibermot17 20 марта 2018 | 09:43
Если начнут отжимать всякие "Челси", то так оно и есть. Но я всё же думаю это американцы расчищают дорогу к европейским газовым рынкам. Слишком огромные деньги там, а здесь какой-то использованный презерватив Скрипаль
gordy 20 марта 2018 | 10:07
@Ринк добавил, что британская сторона не предоставляет России образец веществ, потому по что по содержанию примесей можно точно установить, где его изготовили.@
Забор образцов проведёт Организация по контролю за химоружием: ей доверять можно?
haldey 20 марта 2018 | 09:46
gvs: Обаньки))) Ихний(!) специалист, продажный(!) бывший наш и тот понял, что все это пурга))) Ему в Россию пути нет, так почему он стал говорить, что это не Россия? Истина дороже? Да ладно, для продажного важны только деньги! Так вот, что бы местным идиотам было понятно, его стоимость, как специалиста, упала, когда он помогал врать, он это понял, и поднял свою стоимость, объяснив, что с точки зрения специалиста(!) в этой области ясно, что это дело рук британцефф... Привет с большого будуна))) Истерия уперлась в стену спецов и бриты в попе и все, кто эту песню подхватил в попе))) И венедиктофффф там же со своей продажной командой))) Либералы, у вас скоро и 1% поддержки не будет!
Успехов в понимании процессов!
grossalexis032018 20 марта 2018 | 09:53
haldey: haldey: Портянойд - ты как всегда все перепутал ;)) Это уже второй или третий из разработчиков того, чего по словам Захаровой ни когда не разрабатывалось и не производилось в Рюсси.
Уже даже бабки у подъездов знают - Новичок это не дно вещество, а целый класс ОВ.
echo_shar 20 марта 2018 | 10:04
grossalexis032018:
И Захарова права. Вещество с таким названием производилось исключительно на Западе после разрушения СССР. Штаты и Британия купили ученых и начали производить химоружие, которое САМИ назвали Новичок.
Об этом и говорилось на заседании Совбеза ООН. Там же было сказано, что в открытом доступе находятся около 200 западных научных работ, которые подтверждают факт разработок и то, что именно на Западе было придумано это название.
sosiobama 20 марта 2018 | 10:06
grossalexis032018: Вообще-то "новичок" это название спец.операции ФСБ по выявлению предателя. Но таким как вы и тупым британцам и как ОВ сойдёт))
apels 20 марта 2018 | 10:03
haldey: А кто сказал что Ринк теперь их специалист? Вроде как он в России.
semia 20 марта 2018 | 09:37
Один из создателей Новичка,он же испанский диспетчер,он же распятый мальчик...
sumars 20 марта 2018 | 09:47
semia: он же та девочка, которой залили жидкий шлакобетон:D
echo_shar 20 марта 2018 | 10:08
sumars: semia:
То, что класс веществ под названием Новичок производился исключительно на Западе, подтверждается 200 научных работ, которые в открытом доступе находятся. И название это было дано именно на Западе.
punyoshohlai 20 марта 2018 | 10:10
echo_shar: название это было дано именно на Западе.
Маньку наслушался.
perepusk 20 марта 2018 | 09:58
semia: Он же летчик Волошин.
ukov 20 марта 2018 | 09:39
Да, в 90-е годы в России можно было атомный реактор купить.
А уж боевые ОВ, сколько угодно!
Так что у британской разведки полный карт - бланш.
snikkersnepper 20 марта 2018 | 10:08
ukov:
Там Ринк настолько по полочкам все разложил - и про разработчиков (включая Мирзаянова), и про технологию производства, и про исследования, что после этого тупые завывания олигофрена Джонсона или какого-нибудь зиц-председателя Нато Остолоптенберга - это такой детский сад, что мама не горюй.
Именно поэтому из всего интервью Эхонько оставило только несколько выдранных предложений.
ivfn 20 марта 2018 | 09:41
Мало ли что он сказал. Мэй сказала ,что Россия отравила ,точка.
andreyoo 20 марта 2018 | 09:47
ivfn: И заметьте, пока никто не опроверг ни одного аргумента Мэй. Ни "ежу понятно", ни "бл@ буду!", ни даже хотя бы "дык!"
sosiobama 20 марта 2018 | 10:09
andreyoo: Тупые аргументы опровергать-себя не уважать)) А то что твоя Мэй обо@ралась это ей даже самой уже понятно...
severnaj 20 марта 2018 | 09:42
Да, аргументы очень убедительны...."тогда никто бы не выжил" :-))
tttyyy 20 марта 2018 | 09:42
Интересно, Путин секретным указом уже наградил орденами Терезку и Борюську за сугубо положительный вклад в наши выборы.
olegleon 20 марта 2018 | 09:48
tttyyy: "СМИ России: Тереза Мэй выступила доверенным лицом Путина" (ВВС,48 минут назад)
tttyyy 20 марта 2018 | 09:45
А чего тогда Мелкобритания так дрыщет дать нам образец вещества.
otets_zvezdonyi_ 20 марта 2018 | 10:03
tttyyy: а с какого хрена она должна всем отщепенцам что-то давать? ты жри блины с лопаты, не отвлекайся
sasass 20 марта 2018 | 09:45
Осечки везде бывают и от прямого попадания пули в лоб с человеком иногда ничего не бывает...
tbedtlbrnjdf 20 марта 2018 | 09:56
sasass: Хочете попробовать? Да мы не против, пистолет снят с предохранителя, подходите и мы проверим вашу версию.
antipatrick46 20 марта 2018 | 10:11
tbedtlbrnjdf: Палец вытащил из дымохода? А теперь засунь себе в рот.
platonnekafrin 20 марта 2018 | 09:46
У этого яда столько прекрасных создателей. Того гляди, передерутся скоро отравители.
leonln1970 20 марта 2018 | 09:47
срёт сидя при всех на обеденном столе и говорит подтираясь - это не я, это не мы. нас здесь нет, а при чём здесь рассея!
tbedtlbrnjdf 20 марта 2018 | 10:01
leonln1970: Пока мы видим, что вы ср*те на обеденном столе ЭМ и не подтираете свою загаженную задницу, а ЭМ развозит ваше дерьмо по столу.
sg76g 20 марта 2018 | 09:50
сТервозу Мэй на куй немцы послали.
"Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас обозначил твердое нежелание немецкой стороны платить за политические амбиции Терезы Мэй. Отвечая на вопрос о том, откажется ли Германия от строительства магистрального газопровода "Северный поток — 2" из-за отравления Скрипаля, Маас заявил, что газопровод и отравление — это "две разные вещи". "
accyapa 20 марта 2018 | 09:57
sg76g: Откажется Германия от обхода Украины. Никуда не денется. У них с дисциплиной строго. Нашему ОДКБ до такой, расти и расти. И Бульбаши, и Армяне, и Казахи с Евреями, Киргизами, Таджиками и то могут позволить себе тявкнуть на большого брата.
А в НАТО и ЕС попробуй такое!!!, Либо тут же насекомых лишат корма, а если это не сработает, то их лидеров обвинят в не толерантном отношении к педофилам, на основании прослушек.
bratec_kot 20 марта 2018 | 09:51
Информагенство РИА, само по себе доверия не вызывает, репутацияс-с-с. Про одних "ихтамнетов" это РИА сочинило сборник сказок типа "1000 и одна ночь"
fessgray 20 марта 2018 | 09:55
а этот создатель сейчас в США и в безопасности? Или из Воронежа признался? Или Крыма под дулами автоматов? ))))
ginbin_ 20 марта 2018 | 09:56
Поподробнее о Лёне Ринке, МИД России сколько ему кокаина перевел?
apels 20 марта 2018 | 10:01
Вначале - настамнет, заявления что Россия и СССР никогда не создавали Новичок. Теперь новый рубеж - создавали но не мы его произвели. У них одна стратегия :)
grossalexis032018 20 марта 2018 | 10:04
Все знают имя создателя Зорина, аквы-пофаны ;)) ПО именам можно перечислить авторов "Циклона" ;)) Еще неделька другая и будет известен полный список "Новичка" - одна фигня, его же ни когда не разрабатывали в Рюсси и даже не производили. Вторая херня - это класс веществ , которые объединяет только одно - бинарный принцип
Поражает другое - видать траванули семейство Скрипаля исключительно с дуру, абсолютно не подготовленно. Пути для отмазок не проработаны совершенно - три дня назад аргументом было наличие антидота, теперь всем пипец .
nigelliri56 20 марта 2018 | 10:06
"...потому по что по...."
"Ты по что боярыню обидел, смерд!?"
oksana63 20 марта 2018 | 10:10
Мне приснилось, что Захарова говорила, будто Россия вообще никогда не производила "Новичок"?
Нет, поискала, не приснилось.
http://www.freecity.lv/v-mire/50217/
ugas 20 марта 2018 | 10:14
Нам же недавно популярно объяснили, что Россия никогда не создавала "Новичок", а тут вдруг один за другим делают заявления его создатели...