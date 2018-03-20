Британский совет возобновит работу в РФ,если Москва и Лондон заключат соглашение о принципах работы культурных центров

Британский совет возобновит работу в России сразу после того, как Москва и Лондон заключат межправительственное соглашение о принципах работы национальных культурных центров. Об этом газете КоммерсантЪ заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, претензии к Британскому совету заключаются лишь в том, что организация работала на территории России без надлежащих правовых оснований.

Швыдкой заверил, что Россия не собирается сворачивать или замораживать культурные, общеобразовательные и научные связи с Великобританией.