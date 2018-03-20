Британский совет возобновит работу в РФ,если Москва и Лондон заключат соглашение о принципах работы культурных центров
Британский совет возобновит работу в России сразу после того, как Москва и Лондон заключат межправительственное соглашение о принципах работы национальных культурных центров. Об этом газете КоммерсантЪ заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, претензии к Британскому совету заключаются лишь в том, что организация работала на территории России без надлежащих правовых оснований.
Швыдкой заверил, что Россия не собирается сворачивать или замораживать культурные, общеобразовательные и научные связи с Великобританией.
Комментарии4
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trans 20 марта 2018 | 09:40
А зачем этот Совет нужен в России? Вполне достаточно путинских скреп.
midnightblues 20 марта 2018 | 10:07
trans: нее-тут хитрожопость
Пытаются как бы обеспечить свои центры по дестабилизации
olegleon 20 марта 2018 | 09:45
"культурных центров"
что за хрень? т.е. Британия должна разрешить российский культурный центр в Британии? да как же на это Тереза Мэй может пойти, после обвинений России, именно России, а не властей России, в причастности к покушению?
zolingen 20 марта 2018 | 09:49
Лет через 50 может быть. Пока не созрели, в башке война, ракеты, яды.