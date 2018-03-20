Правительство Исландии рассматривает вопрос о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России со стороны официальных лиц
Это означает, что никакие исландские чиновники не будут присутствовать на мероприятиях Чемпионата. При этом участие футбольной сборной и присутствие на матчах исландских болельщиков не будет запрещено. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на министра иностранных дел.
Ранее британские власти заявили, что члены королевской семьи, а также чиновники не будут присутствовать на Чемпионате в России.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tttyyy 20 марта 2018 | 09:40
Хватаюсь за валидол.
ukov 20 марта 2018 | 09:43
tttyyy:
Теперь комментаторы вздохнут с облегчением:
попробуйте выговорить: премьер Исландии Катрин Якобсдоуттир.
accyapa 20 марта 2018 | 09:49
Дисциплинка у них. Нашему ОДКБ до такого ещё расти и расти. И Бульбаши, и Армяне, и Казахи с Евреями, Киргизами, Таджиками и то могут позволить себе тявкнуть на большого брата.
А в НАТО и ЕС попробуй такое!!!, тут же насекомых лишат пайки, а их лидеров обвинят в не толерантном отношении к педофилам, на основании прослушек.
haldey 20 марта 2018 | 09:55
accyapa: Дисциплина дисциплиной, но и бойкот игрушечный, мы "бойкотируем" чемпионат, на него на поедут министры, ну или какие то пи...лица, которых мы не пустим))) А футболисты поедут? Конечно, это же бойкот пи...европейский... А зрители? Дык те, кто пи...толерантные не поедут, а нормаьные сами себе решают))) Толералистический бойкот и слава богу)))
monterado_ancona_marche 20 марта 2018 | 10:12
ukov: исландцы так и напрашиваются, чтобы их произносили по-русски: Катрин Якобовна или Катрин, дочь Якоба...))
aleksandr39 20 марта 2018 | 09:54
tttyyy: Хорошо бы было ,если бы никто не приехал из других стран .
aleksandr39 20 марта 2018 | 10:02
tttyyy: Что сборная России уже не вышла из группы ??
sg76g 20 марта 2018 | 09:42
И что изменится для болельщиков если эти королевские выблядки не приедут? Люди пойдут смотреть футбол а не прЫнцев с Ебененорго Сраколевства.. А оин там пусть своих кобыл топчут со злости, пока люди радуются Празднику Футбола
vilingrad 20 марта 2018 | 09:47
sg76g: Бедный Вова опять будет торчать на трибуне, как пугало посреди поля- один, всегда один:(
aleksandr39 20 марта 2018 | 09:56
sg76g: Хорошо бы что бы и футболисты начали отказываться ехать в Россию .
aleksandr39 20 марта 2018 | 10:04
sg76g: Какой праздник в стране , которая ведет войну в Украине ?
olegleon 20 марта 2018 | 09:43
пропал чемпионат!!!!
королевна не приедет.
aleksandr39 20 марта 2018 | 09:59
olegleon: Страна агрессор не имеет морального права на проведение чемпионата мира ,даешь всемирный бойкот .
andreyoo 20 марта 2018 | 09:43
Все! Конец! Расходимся! Оба два исландских чиновника не приедут.
vasya_von_smetankin 20 марта 2018 | 09:46
Тю.
Даже убить/отравить/захватить по-пацански не могут...
Очкарики.
prostovanya 20 марта 2018 | 09:48
Дальше - больше. Патриотам на радость.
boda 20 марта 2018 | 09:48
РФ надо добиться, чтобы основные футбольные сборные байкотировали чемпионат. Если на чемпионате приедут только сборные из стран "братьев по разуму", то РФ станет победителем.
timwlad67 20 марта 2018 | 10:07
Правительство Исландии рассматривает вопрос о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России со стороны официальных лиц
Это означает, что никакие исландские чиновники не будут присутствовать на мероприятиях Чемпионата. При этом участие футбольной сборной и присутствие на матчах исландских болельщиков не будет запрещено. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на министра иностранных дел.
Ранее британские власти заявили, что члены королевской семьи, а также чиновники не будут присутствовать на Чемпионате в России.
----------------
Ну да,коли члены правительства Великобритании не поедут на открытие чемпионата мира по футболу в Россию,то руководству Исландии которые стырили деньги у английских банкиров и английских вкладчиков , как то светится роскошью не с руки.