Z Архив новостей новости
5 18 6 784
09:30, 20 марта 2018

Правительство Исландии рассматривает вопрос о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России со стороны официальных лиц

Это означает, что никакие исландские чиновники не будут присутствовать на мероприятиях Чемпионата. При этом участие футбольной сборной и присутствие на матчах исландских болельщиков не будет запрещено. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на министра иностранных дел.

Ранее британские власти заявили, что члены королевской семьи, а также чиновники не будут присутствовать на Чемпионате в России.

Комментарии

18

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

tttyyy 20 марта 2018 | 09:40

Хватаюсь за валидол.

ukov 20 марта 2018 | 09:43

tttyyy:
Теперь комментаторы вздохнут с облегчением:
попробуйте выговорить: премьер Исландии Катрин Якобсдоуттир.

accyapa 20 марта 2018 | 09:49

Дисциплинка у них. Нашему ОДКБ до такого ещё расти и расти. И Бульбаши, и Армяне, и Казахи с Евреями, Киргизами, Таджиками и то могут позволить себе тявкнуть на большого брата.

А в НАТО и ЕС попробуй такое!!!, тут же насекомых лишат пайки, а их лидеров обвинят в не толерантном отношении к педофилам, на основании прослушек.

haldey 20 марта 2018 | 09:55

accyapa: Дисциплина дисциплиной, но и бойкот игрушечный, мы "бойкотируем" чемпионат, на него на поедут министры, ну или какие то пи...лица, которых мы не пустим))) А футболисты поедут? Конечно, это же бойкот пи...европейский... А зрители? Дык те, кто пи...толерантные не поедут, а нормаьные сами себе решают))) Толералистический бойкот и слава богу)))

monterado_ancona_marche 20 марта 2018 | 10:12

ukov: исландцы так и напрашиваются, чтобы их произносили по-русски: Катрин Якобовна или Катрин, дочь Якоба...))

aleksandr39 20 марта 2018 | 09:54

tttyyy: Хорошо бы было ,если бы никто не приехал из других стран .

aleksandr39 20 марта 2018 | 10:02

tttyyy: Что сборная России уже не вышла из группы ??

sg76g 20 марта 2018 | 09:42

И что изменится для болельщиков если эти королевские выблядки не приедут? Люди пойдут смотреть футбол а не прЫнцев с Ебененорго Сраколевства.. А оин там пусть своих кобыл топчут со злости, пока люди радуются Празднику Футбола

vilingrad 20 марта 2018 | 09:47

sg76g: Бедный Вова опять будет торчать на трибуне, как пугало посреди поля- один, всегда один:(

aleksandr39 20 марта 2018 | 09:56

sg76g: Хорошо бы что бы и футболисты начали отказываться ехать в Россию .

aleksandr39 20 марта 2018 | 10:04

sg76g: Какой праздник в стране , которая ведет войну в Украине ?

olegleon 20 марта 2018 | 09:43

пропал чемпионат!!!!
королевна не приедет.

aleksandr39 20 марта 2018 | 09:59

olegleon: Страна агрессор не имеет морального права на проведение чемпионата мира ,даешь всемирный бойкот .

andreyoo 20 марта 2018 | 09:43

Все! Конец! Расходимся! Оба два исландских чиновника не приедут.

vasya_von_smetankin 20 марта 2018 | 09:46

Тю.
Даже убить/отравить/захватить по-пацански не могут...
Очкарики.

prostovanya 20 марта 2018 | 09:48

Дальше - больше. Патриотам на радость.

boda 20 марта 2018 | 09:48

РФ надо добиться, чтобы основные футбольные сборные байкотировали чемпионат. Если на чемпионате приедут только сборные из стран "братьев по разуму", то РФ станет победителем.

timwlad67 20 марта 2018 | 10:07

Правительство Исландии рассматривает вопрос о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России со стороны официальных лиц
Это означает, что никакие исландские чиновники не будут присутствовать на мероприятиях Чемпионата. При этом участие футбольной сборной и присутствие на матчах исландских болельщиков не будет запрещено. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на министра иностранных дел.

Ранее британские власти заявили, что члены королевской семьи, а также чиновники не будут присутствовать на Чемпионате в России.
----------------
Ну да,коли члены правительства Великобритании не поедут на открытие чемпионата мира по футболу в Россию,то руководству Исландии которые стырили деньги у английских банкиров и английских вкладчиков , как то светится роскошью не с руки.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 521 6 5093 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 346 6 5961 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

«Вы и убили-с» Не хватает только угрозы запулить по Букингемскому дворцу ракетой «Володя» в знак наших мирных намерений…

5 229 6 61159 13.03
Kвеликобритания, рф, расследования, шпионаж, политика, мнения
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 224 6 22184 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Блоги

Игорь Николаев экономист

Лучшая предвыборная экономическая программа Проблема в том, что власть, идя на главные выборы, вообще ничего не предлагает, а потом заимствует идеи у оппозиции, неудовлетворительно воплощая их в жизнь…

5 141 6 37267 13.03
Kвыборы-2018, политика, власть, оппозиция, мнения
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 219 6 12430 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 99 6 6427 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 114 6 7471 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 113 6 14605 13.03
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 92 6 6227 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 211 6 15317 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 141 6 11477 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 65 6 5564 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Ксения Собчак кандидат в президенты России

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8409 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Елена Громова директор ГБУ МФЦ Москвы

Любые махинации исключены Действия одного конкретного лица никто не отслеживает. И да, на руках у жителя может оказаться сколько угодно много отрывных талонов. Однако это пустая трата времени…

5 86 6 21437 13.03
Kвыборы, власть, законы, общество, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 178 6 16020 18.03
Kвыборы, путин, события

Популярное за неделю

Новости

Ксения Собчак просит Владимира Путина помиловать 16 политзаключенных Как сообщается на сайте предвыборного штаба Собчак, список она передала главе государства на его встрече с кандидатами в президенты.

5 8 6 13139
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 225 6 158720 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 103 6 9930 19.03
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 252 6 305647 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 302 6 185531 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6803290
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3357492

Сегодня в эфире