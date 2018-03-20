Боец без правил Вячеслав Дацик получил 3,5 года тюрьмы за устроенный им Марш Проституток в центре Петербурга
Решение, которое вынес сегодня Василеостровский райсуд, было предсказуемым. Ранее прокуратура потребовала жесткого наказания. А все, кто выступал на заседании, поддержали позицию следствия.
В суде говорилось о том, что боец без правил вместе со своими сторонниками ворвался в квартиру на Васильевском острове, напал с железным прутом на женщину, выломал дверь в одну из комнат и избил еще трех человек. Затем Дацик заставил женщин выйти на улицу в обнаженном виде и довел их до отдела полиции. В ходе второго нападения боец пришел в отель, который он принял за бордель и вытащил в коридор женщину, которая отдыхала в своем номере — это была постоялица. По двум эпизодам Вячеслава Дацика обвинили в нарушении неприкосновенности жилища, разбое и нанесении побоев.
Заседание суда проходило в закрытом режиме. Судья Юрий Гершевский также ранее потребовал усилить охрану здания. Поэтому во время каждого рассмотрения, на его территории дежурили автоматчики и ОМОН.
Ранее Дацика экстрадировали из Норвегии. Мужчина бежал туда из психбольницы. Как именно — доподлинно неизвестно. Норвежские издания писали, что он перебрался туда на плоту.
Адвокат Дацика сказал журналистам, что тот пока не решил, будет ли его подавать жалобу на приговор.
Комментарии13
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lion64___3 20 марта 2018 | 09:15
Понятно, полицаи, судьи и прокуроры имели свой процент от борделя.
zmeelov_1 20 марта 2018 | 09:26
Другие новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Верховная рада рассмотрит вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко, при этом будет показано «шокирующее видео» с ее участием.
Об этом говорится в заявлении представителя президента Петра Порошенко в парламенте Ирины Луценко.
«В среду будет рассматриваться вопрос на комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция БПП (Блок Петра Порошенко — ред.) будет голосовать за все три позиции — снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокирует все общество», — сказала Луценко.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании парламента. По его словам, депутат планировала «уничтожить две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет».
Луценко внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности. Сама депутат подобные подозрения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.
Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом России, после чего вернулась на родину.
Савченко призвала украинцев не верить власти и не быть тупыми баранами
ostapbey 20 марта 2018 | 09:39
lion64___3: А не СЛУЦКИЙ ли депутат в Думе организовал парад в свое оправдание??
patrik03 20 марта 2018 | 09:55
Вячеслав Дацик получил 3,5 года тюрьмы за устроенный им Марш Проституток...
"Марш Проституток" сл. П.Чубинского, мз. М.Вербитского.
Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду....
brandfa 20 марта 2018 | 09:16
ацика обвинили в нарушении неприкосновенности жилища, разбое и нанесении побоев
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Чувак, нужно было в ментовку устроиться сначала и погоны получить ... вот тогда бы за те же самые действия тебя наградили бы орденом. Учти в следующий раз - беспределить у нас разрешено только "слугам народа".
real74 20 марта 2018 | 09:20
злобный дебил.
bolshoysceptic 20 марта 2018 | 09:23
А где текст про марш проституток? Не следит Веник за базаром.
sasass 20 марта 2018 | 09:27
Почему так жестоко - неужели власть себя увидела в мероприятиях бойца ....
rom8883 20 марта 2018 | 09:28
Ни с проститутками, ни с кем другим нельзя так обращаться.
Ему лет 10 дать надо, не меньше.
prostovanya 20 марта 2018 | 09:33
rom8883: Думал - патриотом прикинется, и ему ничего не будет...
skyliner_r34 20 марта 2018 | 09:33
"Боец без правил Вячеслав Дацик получил 3,5 года тюрьмы за устроенный им Марш Проституток в центре Петербурга" - в этом предложении ВСЁ ПРЕКРАСНО ! (с)
shmuel63 20 марта 2018 | 10:09
"Марш Проституток " - оба слова с большой буквы. Однако!
koltak76_ 20 марта 2018 | 10:17
Дацика пора в Красную Книгу заносить! А не сроки шить!
Парень старается что то делать, но с головой явно не дружит.