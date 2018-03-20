Боец без правил Вячеслав Дацик получил 3,5 года тюрьмы за устроенный им Марш Проституток в центре Петербурга

Решение, которое вынес сегодня Василеостровский райсуд, было предсказуемым. Ранее прокуратура потребовала жесткого наказания. А все, кто выступал на заседании, поддержали позицию следствия.

В суде говорилось о том, что боец без правил вместе со своими сторонниками ворвался в квартиру на Васильевском острове, напал с железным прутом на женщину, выломал дверь в одну из комнат и избил еще трех человек. Затем Дацик заставил женщин выйти на улицу в обнаженном виде и довел их до отдела полиции. В ходе второго нападения боец пришел в отель, который он принял за бордель и вытащил в коридор женщину, которая отдыхала в своем номере — это была постоялица. По двум эпизодам Вячеслава Дацика обвинили в нарушении неприкосновенности жилища, разбое и нанесении побоев.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Судья Юрий Гершевский также ранее потребовал усилить охрану здания. Поэтому во время каждого рассмотрения, на его территории дежурили автоматчики и ОМОН.

Ранее Дацика экстрадировали из Норвегии. Мужчина бежал туда из психбольницы. Как именно — доподлинно неизвестно. Норвежские издания писали, что он перебрался туда на плоту.

Адвокат Дацика сказал журналистам, что тот пока не решил, будет ли его подавать жалобу на приговор.