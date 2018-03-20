Юристы Д.Трампа предоставили спецпрокурор Р.Мюллеру документы по возможному вмешательству России в американские выборы

При этом в Белом доме хотят ограничить круг вопросов, которые Мюллер может задать президенту США в ходе личного допроса.

В документах, которые получил Роберт Мюллер, излагаются служебные записки и переписка, связанная с увольнением советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми. Так утверждает газета «Вашингтон пост» со ссылкой на свои источники в администрации США. Юристы Дональда Трампа надеются, что спецпрокурор Роберт Мюллер найдет ответы, связанные с расследованием, в этих документах. При этом они опасаются, что в ходе возможного личного допроса может наговорить много лишнего, пишет «Вашингтон пост». Поэтому юристы все еще надеются, что Трампу будет позволено ответить на вопросы спецпрокурора в письменной форме. Между тем сам американский президент, как отмечается, все еще намерен встретиться с Мюллером, который с мая прошлого года ведет расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы.

В минувшее воскресенье адвокат Трампа заверил, что американский президент не рассматривает возможность увольнения спецпрокурора Мюллера.