Юристы Д.Трампа предоставили спецпрокурор Р.Мюллеру документы по возможному вмешательству России в американские выборы
При этом в Белом доме хотят ограничить круг вопросов, которые Мюллер может задать президенту США в ходе личного допроса.
В документах, которые получил Роберт Мюллер, излагаются служебные записки и переписка, связанная с увольнением советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми. Так утверждает газета «Вашингтон пост» со ссылкой на свои источники в администрации США. Юристы Дональда Трампа надеются, что спецпрокурор Роберт Мюллер найдет ответы, связанные с расследованием, в этих документах. При этом они опасаются, что в ходе возможного личного допроса может наговорить много лишнего, пишет «Вашингтон пост». Поэтому юристы все еще надеются, что Трампу будет позволено ответить на вопросы спецпрокурора в письменной форме. Между тем сам американский президент, как отмечается, все еще намерен встретиться с Мюллером, который с мая прошлого года ведет расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы.
В минувшее воскресенье адвокат Трампа заверил, что американский президент не рассматривает возможность увольнения спецпрокурора Мюллера.
Комментарии4
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russkie_za_sverjenie 20 марта 2018 | 09:07
У портянок когнитивный диссонанс)))))) Как это так - допрашивать начальство??? Поэтому американцы и сильнее русских. Там президент директор, а не царь. А у нас даже кадырку боятся вызвать.
vezdehod 20 марта 2018 | 09:11
дяди Трапу ни дня не дают расслабится - даже поздравить - даже поздравить своего "кузена" Володю нет времени.
timwlad67 20 марта 2018 | 09:31
russkie_za_sverjenie: У портянок когнитивный диссонанс)))))) Как это так - допрашивать начальство??? Поэтому американцы и сильнее русских. Там президент директор, а не царь. А у нас даже кадырку боятся вызвать.
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Марионетка банкиров и промышленников все политики запада.
Только попытались политики указывать промышленник и банкирам что и как делать,схлопотали кризис по всем направлениям включая распад Евросоюза и кризисы в правительствах западных стран.
Так что политики западных стран пытаются через силовые карательные структуры типа мирового тероора нагадить промышленникам и банкирам.
Ну так и политики имеют теперь проблемы с выполнением социальных обязательств перед населением.
Мэр Берлина вообще свихнулся,только год назад приняли закон и минимальном тарифе в 8,84 в час и то не для всех занятых в социальных службах и работах,а тут предлагает 1200 евро в месяц для этой категории которым даже минимального тарифа не определили по закону.
И интересно,где бюджет Берлина найдёт такую зарплату для социального работника в 1200евро в месяц для социального работника .
Так что пока политики и предприниматели в западных странах выясняют кто хозяин в доме,к обывателей чубы и карманы трещат .Ну прям как на Украине всё происходит.Но на нациста нарвёшься,то на расиста,то на дурака под крышей кумовства.И никто не желает платить,но требуют давай,давай,работать,работать.
sg76g 20 марта 2018 | 09:16
Бл.., уже новые выборы скоро, а они не могут определиться кто им этого презика насуропил )))
Ублюдочная страна сша, ублюдочные порядки...