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09:00, 20 марта 2018

Российские дипломаты, высылаемые из Лондона, должны сегодня вернуться на родину

Всего вместе с членами семей Соединенное Королевство покинут около 80 человек. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. По ее словам, Россия не восприняла всерьез обеспокоенность Лондона из-за атаки на Скрипаля:

«Британское правительство заключило, что Россия с большой вероятностью ответственна за нападение на Сергея Скрипаля. И было лишь два разумных объяснения. Либо это было прямое действие России против нашей страны, либо российские власти потеряли контроль над боевым нервнопаралитическим веществом и допустили его распространение среди третьих лиц. Было правильно предложить России возможность объясниться. Но ее ответ показал полное пренебрежение к серьезности этих событий. Они не предоставили никакого объяснения, которое заслуживало бы доверия. Вместо этого они восприняли использование химического оружия в Европе с сарказмом, презрением и вызовом».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества в Солсбери.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 20 марта 2018 | 09:05

Для них вернуться на Родину - это наказание)))))))) Одно дело возвращаться из России в Лондон, другое - из Лондона в грязь-нищету-беспросветность.

vezdehod 20 марта 2018 | 09:08

Российские дипломаты, высылаемые из Лондона, должны сегодня вернуться на родину
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И родина щедро напои их - "берёзовым соком, берёзовым соком"

brandfa 20 марта 2018 | 09:12

vezdehod: кровью и потом нашими она их напоит. Или Вы думаете, что эти обормоты и семьями на завод работать пойдут? Нет, конечно - мы их и будем содержать.

zmeelov_1 20 марта 2018 | 09:21

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К ноге, подпиндсы

ostapbey 20 марта 2018 | 09:33

vezdehod: непонятно ваше умозаключение к семье дипломатов..Вот у главного дипломата Лаврова, к примеру, семья березовым соком не питается. И индейку в дни благодарения не запивает"""
Даже!!

gvs 20 марта 2018 | 09:39

vezdehod: Березовым соком С МЯКОТЬЮ )))

aleksandr39 20 марта 2018 | 09:11

russkie_za_sverjenie: Сколько теперь семей разрушится ведь мечтали там всю жизнь прожить .

able_seamans 20 марта 2018 | 09:13

aleksandr39: Как же они наверное ненавидят поешивого )))

estamp 20 марта 2018 | 09:19

aleksandr39: ведь мечтали там всю жизнь прожить .
---
Сашок, это ты мечтаешь всю жизнь. Это поди предел твоих фантазий. И кроме как помечтать ты ни на что не потенциален.
А у людей обстоятельства, желания и приоритеты могут быть разными.

protvik 20 марта 2018 | 09:34

russkie_za_sverjenie:
Для них вернуться на Родину - это наказание))))))))
---------------------------------------------------------------------------------
Прекратите: торжественная встреча, праздничный банкет, награждение отличившихся и назначение депутатами! Не майские указы же заставят выполнять....

apontiy 20 марта 2018 | 09:42

protvik:А может, и премию хорошую получат. Коксом.

midnightblues 20 марта 2018 | 09:38

russkie_za_sverjenie: В МИД потирают лапки
Теперь ребята согласятся купить за очень крупные суммы новые назначения в приличных странах
Явно-прозябать с семьями в совке или науру не входит в их планы

ginbin_ 20 марта 2018 | 09:59

russkie_za_sverjenie: able_seamans: russkie_za_sverjenie: Встречаем как героев, надеюсь среди них пара Чапман для услаждения глаз электората найдется.

archibald_dandy_esquire 20 марта 2018 | 10:15

ginbin_:
Да, леди и сэры,
Владимир Соловьёв и остальные пропагондоны уже ждут высланных из Великобритании с их откровениями о несчастной жизни за границей, как их там угнетали и заставляли соблюдать правила великобританской жизни, что было невыносимо для российской свободы, предоставляемой выпускникам школы ФСБ.

ha12raz 20 марта 2018 | 09:08

Сколько их там кормилось........пора пора березки обнимать, к осинам примериваться.

Но знаю, что не пропадут они, для шпионов весь мир открыт.

martin5660 20 марта 2018 | 09:08

Их будут встречать с флагами и транспарантами как героев?

prostovanya 20 марта 2018 | 09:14

Со слезами счастья(ага!) на родину-матушку возвращаются...

podwodnik 20 марта 2018 | 09:15

На колени и бетон целовать! Это великая страна победившего Путина!

jblack2 20 марта 2018 | 09:16

Квалифицированные специалисты везде нужны...

(комментарий скрыт)

russky77 20 марта 2018 | 09:19

Ну наконец-то домой! Отмучились!

volkov_25 20 марта 2018 | 09:24

Повезло - ДЕМБЕЛЬ.

boda 20 марта 2018 | 09:24

Сейчас эти дипломаты могут спеть:
"Еду я на родину,
Пусть кричат - уродина,
А она нам нравится,
Хоть и не красавица,
К сволочи доверчива,
Ну, а к нам - тра-ля-ля-ля..."

sg76g 20 марта 2018 | 09:25

Ух, как хомячки раскудахтались сегодня. Видать кто то корму сыпанул им.
А дипломаты сделали свое дело. В Ебененном Королевстве на этих выборах за Путина проголосовало более 50%, а на прошлых лишь 25%.
А хомячкам остается толдько визжать на специально выделенных для этого площадках. Их кандидаты получили 4%. Четыре(!!!), что вполне укладывается в среднюю норму отклонения психического состояния человека ))
Давайте, веселитесь. Забавно смотреть на грозно скулящих шавок..

leshiy_13 20 марта 2018 | 09:54

sg76g: Если Господь хочет наказать человека - лишает его разума. У 76,67% разум начисто отсутствует....

sasass 20 марта 2018 | 09:29

Плохо конечно и дети их теперь вернуться в вонючие бывшие Советские школы....

costs 20 марта 2018 | 10:00

для меня загадка -как можно вернуть домой в течении недели ? нужно продать квартиру/дом/ машину , мебель ,отправить вещи и деньги домой , собрать детей закрыть их школьные дела , отменить все контракты по выплатам ! ужас ! зачем весь этот балаган ?

pravdatut 20 марта 2018 | 10:11

Через месяц они окажутся в других странах.

ugas 20 марта 2018 | 10:17

Небось, все волосы на заднице повыдергали. Вот уж кто благодарит тупых убийц-чекистов. Теперь здесь, на месте, будут Родину любить.

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