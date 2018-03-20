Российские дипломаты, высылаемые из Лондона, должны сегодня вернуться на родину

Всего вместе с членами семей Соединенное Королевство покинут около 80 человек. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. По ее словам, Россия не восприняла всерьез обеспокоенность Лондона из-за атаки на Скрипаля:

«Британское правительство заключило, что Россия с большой вероятностью ответственна за нападение на Сергея Скрипаля. И было лишь два разумных объяснения. Либо это было прямое действие России против нашей страны, либо российские власти потеряли контроль над боевым нервнопаралитическим веществом и допустили его распространение среди третьих лиц. Было правильно предложить России возможность объясниться. Но ее ответ показал полное пренебрежение к серьезности этих событий. Они не предоставили никакого объяснения, которое заслуживало бы доверия. Вместо этого они восприняли использование химического оружия в Европе с сарказмом, презрением и вызовом».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества в Солсбери.