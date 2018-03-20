Российские дипломаты, высылаемые из Лондона, должны сегодня вернуться на родину
Всего вместе с членами семей Соединенное Королевство покинут около 80 человек. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. По ее словам, Россия не восприняла всерьез обеспокоенность Лондона из-за атаки на Скрипаля:
«Британское правительство заключило, что Россия с большой вероятностью ответственна за нападение на Сергея Скрипаля. И было лишь два разумных объяснения. Либо это было прямое действие России против нашей страны, либо российские власти потеряли контроль над боевым нервнопаралитическим веществом и допустили его распространение среди третьих лиц. Было правильно предложить России возможность объясниться. Но ее ответ показал полное пренебрежение к серьезности этих событий. Они не предоставили никакого объяснения, которое заслуживало бы доверия. Вместо этого они восприняли использование химического оружия в Европе с сарказмом, презрением и вызовом».
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества в Солсбери.
Комментарии28
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russkie_za_sverjenie 20 марта 2018 | 09:05
Для них вернуться на Родину - это наказание)))))))) Одно дело возвращаться из России в Лондон, другое - из Лондона в грязь-нищету-беспросветность.
vezdehod 20 марта 2018 | 09:08
Российские дипломаты, высылаемые из Лондона, должны сегодня вернуться на родину
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И родина щедро напои их - "берёзовым соком, берёзовым соком"
brandfa 20 марта 2018 | 09:12
vezdehod: кровью и потом нашими она их напоит. Или Вы думаете, что эти обормоты и семьями на завод работать пойдут? Нет, конечно - мы их и будем содержать.
zmeelov_1 20 марта 2018 | 09:21
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Россия заблокировала заседание Совета Безопасности ООН, на котором планировалось обсудить ситуацию с правами человека в Сирии. Об этом сообщает Reuters.
По словам заместителя постоянного представителя России при ООН Геннадия Кузьмина, права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности, поэтому встреча безосновательна. Он добавил, что для рассмотрения подобных вопросов в Женеве работает Совет по правам человека.
Кузьмин попросил провести голосование, в котором приняли участие 15 стран. Четыре из них — Россия, Китай, Боливия и Казахстан — проголосовали против. Три страны воздержались. Предварительная повестка не была принята из-за отсутствия достаточного количества голосов.
Представители Великобритании, США, Франции и Швеции заявили, что организуют неформальное заседание, где выступит верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раада аль-Хусейн.
Россия как постоянный член СБ ООН обладает правом вето и может блокировать любые резолюции ООН вне зависимости от уровня их поддержки. Право вето не распространяется на голосования по процедурным вопросам.
К ноге, подпиндсы
ostapbey 20 марта 2018 | 09:33
vezdehod: непонятно ваше умозаключение к семье дипломатов..Вот у главного дипломата Лаврова, к примеру, семья березовым соком не питается. И индейку в дни благодарения не запивает"""
Даже!!
gvs 20 марта 2018 | 09:39
vezdehod: Березовым соком С МЯКОТЬЮ )))
aleksandr39 20 марта 2018 | 09:11
russkie_za_sverjenie: Сколько теперь семей разрушится ведь мечтали там всю жизнь прожить .
able_seamans 20 марта 2018 | 09:13
aleksandr39: Как же они наверное ненавидят поешивого )))
estamp 20 марта 2018 | 09:19
aleksandr39: ведь мечтали там всю жизнь прожить .
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Сашок, это ты мечтаешь всю жизнь. Это поди предел твоих фантазий. И кроме как помечтать ты ни на что не потенциален.
А у людей обстоятельства, желания и приоритеты могут быть разными.
protvik 20 марта 2018 | 09:34
russkie_za_sverjenie:
Для них вернуться на Родину - это наказание))))))))
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Прекратите: торжественная встреча, праздничный банкет, награждение отличившихся и назначение депутатами! Не майские указы же заставят выполнять....
apontiy 20 марта 2018 | 09:42
protvik:А может, и премию хорошую получат. Коксом.
midnightblues 20 марта 2018 | 09:38
russkie_za_sverjenie: В МИД потирают лапки
Теперь ребята согласятся купить за очень крупные суммы новые назначения в приличных странах
Явно-прозябать с семьями в совке или науру не входит в их планы
ginbin_ 20 марта 2018 | 09:59
russkie_za_sverjenie: able_seamans: russkie_za_sverjenie: Встречаем как героев, надеюсь среди них пара Чапман для услаждения глаз электората найдется.
archibald_dandy_esquire 20 марта 2018 | 10:15
ginbin_:
Да, леди и сэры,
Владимир Соловьёв и остальные пропагондоны уже ждут высланных из Великобритании с их откровениями о несчастной жизни за границей, как их там угнетали и заставляли соблюдать правила великобританской жизни, что было невыносимо для российской свободы, предоставляемой выпускникам школы ФСБ.
ha12raz 20 марта 2018 | 09:08
Сколько их там кормилось........пора пора березки обнимать, к осинам примериваться.
Но знаю, что не пропадут они, для шпионов весь мир открыт.
martin5660 20 марта 2018 | 09:08
Их будут встречать с флагами и транспарантами как героев?
prostovanya 20 марта 2018 | 09:14
Со слезами счастья(ага!) на родину-матушку возвращаются...
podwodnik 20 марта 2018 | 09:15
На колени и бетон целовать! Это великая страна победившего Путина!
jblack2 20 марта 2018 | 09:16
Квалифицированные специалисты везде нужны...
russky77 20 марта 2018 | 09:19
Ну наконец-то домой! Отмучились!
volkov_25 20 марта 2018 | 09:24
Повезло - ДЕМБЕЛЬ.
boda 20 марта 2018 | 09:24
Сейчас эти дипломаты могут спеть:
"Еду я на родину,
Пусть кричат - уродина,
А она нам нравится,
Хоть и не красавица,
К сволочи доверчива,
Ну, а к нам - тра-ля-ля-ля..."
sg76g 20 марта 2018 | 09:25
Ух, как хомячки раскудахтались сегодня. Видать кто то корму сыпанул им.
А дипломаты сделали свое дело. В Ебененном Королевстве на этих выборах за Путина проголосовало более 50%, а на прошлых лишь 25%.
А хомячкам остается толдько визжать на специально выделенных для этого площадках. Их кандидаты получили 4%. Четыре(!!!), что вполне укладывается в среднюю норму отклонения психического состояния человека ))
Давайте, веселитесь. Забавно смотреть на грозно скулящих шавок..
leshiy_13 20 марта 2018 | 09:54
sg76g: Если Господь хочет наказать человека - лишает его разума. У 76,67% разум начисто отсутствует....
sasass 20 марта 2018 | 09:29
Плохо конечно и дети их теперь вернуться в вонючие бывшие Советские школы....
costs 20 марта 2018 | 10:00
для меня загадка -как можно вернуть домой в течении недели ? нужно продать квартиру/дом/ машину , мебель ,отправить вещи и деньги домой , собрать детей закрыть их школьные дела , отменить все контракты по выплатам ! ужас ! зачем весь этот балаган ?
pravdatut 20 марта 2018 | 10:11
Через месяц они окажутся в других странах.
ugas 20 марта 2018 | 10:17
Небось, все волосы на заднице повыдергали. Вот уж кто благодарит тупых убийц-чекистов. Теперь здесь, на месте, будут Родину любить.