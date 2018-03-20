Цены на нефть растут.
Баррель марки «Брент» на торгах в Лондоне стоит больше 66 долларов. Лёгкая нефть на торгах в Нью-Йорке – более 62 долларов за баррель.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Баррель марки «Брент» на торгах в Лондоне стоит больше 66 долларов. Лёгкая нефть на торгах в Нью-Йорке – более 62 долларов за баррель.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aleksandr39 20 марта 2018 | 08:55
Что опять в России бензин подорожает а соответственно и продукты для народа .
igor20012 20 марта 2018 | 09:16
aleksandr39: Карман у сечина наполнится, а "из-за плохой погоды будет неурожай красной икры и в России возможны перебои с едой".
venmud 20 марта 2018 | 08:57
Ставлю на кон усы Грудинина, что растут перед падением, как рейтинг "победителя".
neon001 20 марта 2018 | 08:57
когда доллар будет снова по 30, тогда можно будет о чем-то говорить...
sveklotron_7 20 марта 2018 | 09:05
neon001: А че по 30, с не по 6, как перед дефолтом 98-го?
venmud 20 марта 2018 | 09:06
neon001: "когда доллар будет снова по 30"
=======================================
Если только начнут его освящать, как ракеты перед падением.
max3446 20 марта 2018 | 09:14
Еще бы им не расти, Госдеп проиграл вместе с ЕС, Путин победил с рекордом.
omichka 20 марта 2018 | 09:16
max3446:
Ну экономику точно победил
timwlad67 20 марта 2018 | 09:40
Цены на нефть растут.
Баррель марки «Брент» на торгах в Лондоне стоит больше 66 долларов. Лёгкая нефть на торгах в Нью-Йорке – более 62 долларов за баррель.
----------------
Ну это цены расти будут пока под контроль англосаксов не стали ближневосточные газовые и нефтяные ресурсы.
Будут накручивать цены,а затем взяв под контроль ближневосточные ресурсы обрушат цены и вышибут обрушением цен конкурентов которые вложатся в бизнес и не успеют получать прибыль с рынка .
А свою дорогую разбавят дешёвой ближневосточной нефтью и газом.
Так что российским компаниям надобно быть на стороже и иметь гарантированные контракты даже с резким падением цен.
Ну это не впервой проделывается на Ближнем Востоке такие дикие скачки цен на газ и нефть.
Может арабам англосаксы пригрозят очередной арабской весной.А там Израиль разрываемый внутренними противоречиями и внешними угрозами.
В общем пока что что война на рынке цен за выживание подкрепляемая тем,что слабых будут добивать.