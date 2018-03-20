Американская компания Uber приостановила тестирования беспилотных машин после ДТП, в котором погиб пешеход

Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Авария произошла накануне в штате Аризона. Автомобиль «Вольво», находившийся в беспилотном режиме, сбил 49-летнюю женщину, которая предположительно переходила дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшая умерла в больнице.

Как отмечается, за рулём автомобиля находился водитель. Однако машина двигалась самостоятельно в режиме автопилота.