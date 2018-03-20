В Таджикистане издали инструкцию, рекомендующую девушкам и женщинам, какую одежду им можно носить
В специальном разделе есть перечень того, что надевать не стоит. Это одежда и хиджабы чёрного цвета, слишком открытая европейская одежда, мини-юбки, декольте, платья из прозрачной ткани. Также не рекомендуется появляться в общественных местах в галошах или тапочках, в обтягивающих брюках и в одежде из синтетических тканей, вредных для здоровья, сообщает «Интерфакс».
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