В Таджикистане издали инструкцию, рекомендующую девушкам и женщинам, какую одежду им можно носить

В специальном разделе есть перечень того, что надевать не стоит. Это одежда и хиджабы чёрного цвета, слишком открытая европейская одежда, мини-юбки, декольте, платья из прозрачной ткани. Также не рекомендуется появляться в общественных местах в галошах или тапочках, в обтягивающих брюках и в одежде из синтетических тканей, вредных для здоровья, сообщает «Интерфакс».