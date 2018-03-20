США и Южная Корея 1 апреля начнут совместные учения, отложенные на время Зимней Олимпиады и Паралимпиады в Пхёнчхане
Об этом заявил представитель американского Министерства обороны Роберт Мэннинг. Северная Корея выступает против проведения манёвров, считая их попыткой к потенциальному вторжению на территорию КНДР.
В то же время на недавней встрече с южнокорейской делегацией лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что он понимает позицию Сеула и невозможность приостановить эти учения или отложить их.
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