США и Южная Корея 1 апреля начнут совместные учения, отложенные на время Зимней Олимпиады и Паралимпиады в Пхёнчхане

Об этом заявил представитель американского Министерства обороны Роберт Мэннинг. Северная Корея выступает против проведения манёвров, считая их попыткой к потенциальному вторжению на территорию КНДР.

В то же время на недавней встрече с южнокорейской делегацией лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что он понимает позицию Сеула и невозможность приостановить эти учения или отложить их.