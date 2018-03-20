В России могут запретить водить автомобиль фигурантам уголовных дел, связанных с ДТП и нарушениями ПДД
Это станет возможным ещё до решения суда, сообщает Gazeta.ru. такой законопроект был внесён в Госдуму ещё в 2015 году. Предлагается также ввести запрет на выход из дома в определённое время суток, пользование интернетом и телефоном и общение с определёнными людьми. Сейчас такие меры введены только при домашнем аресте.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vasyakirin 20 марта 2018 | 08:23
Да ну, нах.....
varangian2011 20 марта 2018 | 08:25
Началось... Без решений судов можно будет расправиться с любым человеком.
zolingen 20 марта 2018 | 08:30
varangian2011: Ну, при наших судах,лишняя трата времени,
alexey65 20 марта 2018 | 08:37
Ну скажем, административный запрет на вождение машины человеку, только что пьяным задавившему пешехода, вещь вполне разумная.
А вот при чем здесь запрет на встречи с кем-то и пользование интернетом?