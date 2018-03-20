В России могут запретить водить автомобиль фигурантам уголовных дел, связанных с ДТП и нарушениями ПДД

Это станет возможным ещё до решения суда, сообщает Gazeta.ru. такой законопроект был внесён в Госдуму ещё в 2015 году. Предлагается также ввести запрет на выход из дома в определённое время суток, пользование интернетом и телефоном и общение с определёнными людьми. Сейчас такие меры введены только при домашнем аресте.