Почти 60 процентов российских учителей недовольны своей зарплатой
Об этом говорится в аналитическом обзоре Российской Академии народного хозяйства и госслужбы. В опросах приняли участие около тысячи учителей из региональных столиц, небольших городов, деревень и сёл. Почти каждый четвёртый педагог считает, что молодёжи нет смысла идти работать в школу.
В пресс-службе Министерства образования заявили, что изучат материалы РАНХиГС. При этом там отметили, что средняя зарплата учителей выросла с 33 тысяч рублей в 2016 году почти до 35 тысяч в 17.
Комментарии17
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brandfa 20 марта 2018 | 08:21
Почти 60 процентов российских учителей недовольны своей зарплатой
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А оставшиеся 40? ...меганедовольны?
cattt 20 марта 2018 | 08:22
brandfa: Зря значит голосовали за пахана,
vasyakirin 20 марта 2018 | 08:27
cattt: Вообще не понимаю от чего должна вырасти зарплата бюджетников, если в ральном секторе она падает из за спада производства?
Вроде бюджет формируется из налогов собранных с производства и зарплат рабочих..
brandfa 20 марта 2018 | 08:30
vasyakirin: от чего должна вырасти зарплата бюджетников
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От уменьшения из количества, деревня. ;)
vasyakirin 20 марта 2018 | 08:34
brandfa: Отстреляют? =)
awatar_001___ 20 марта 2018 | 08:40
cattt:
При чём тут "голосовали"...
Учителя плохо работали! Они не довели процент голосов за Путина до запланированных 95%!
Да и с явкой не так всё радужно. А потом ещё не выполнили полностью распоряжение: - "Подвесить воздушные шарики, на видеокамеры, чтобы не было видно вбросов!".
sim202_ 20 марта 2018 | 08:41
brandfa: Остальные 77% - мегадовольны...
bakero 20 марта 2018 | 08:23
Нужно идти в бизнес (Д.Медведев)
kir_pich_101 20 марта 2018 | 08:23
Опять средняя температура по больнице.
Уже грустно.
ivfn 20 марта 2018 | 08:31
kir_pich_101: kir_pich_101:
А сколько им надо??? Вот вам лично для полного счастья сколько денежки нужно???
ivfn 20 марта 2018 | 08:29
//60 процентов российских учителей недовольны своей зарплатой//
Вопрос. Сколько надо чтобы были довольны??
trans 20 марта 2018 | 08:30
Путя сделал большие зарплаты и пенсии нужным людям - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 8-10 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены и силовики, тоже нужные люди. А на остальных Путин экономит, платит им мизер, чтобы валить бабло нужным людям, учителя и медики к таким не относятся.
sveklotron_7 20 марта 2018 | 08:31
Ужас какой. Я помню 20-25 лет назад при «Святых 90-х», все учителя были довольны зарплатами.
И даже когда предлагали пройти в бухгалтерию - расписаться в ведомости, говорили: «Да ниче-ниче, нам пока не надо, у нас ещё прошлая не кончилась». А потом путинские пропагандисты назвали это «задержками зарплаты», вот гады!
midnightblues 20 марта 2018 | 08:32
А может,стоит прекратить лизать и стать Хомо сапиенс-а не хомо советикус??
alo0000 20 марта 2018 | 08:36
Результаты голосования показывают, что и за эти деньги они воспитывают правильных людей. А то ведь дай много, зажрутся, осреднекласятся, мысли разные в голову приходить будут...
killbalafre 20 марта 2018 | 08:39
Равзве у холопов есть право на недовольство?
Арбайтен арбайтен и еще раз арбайтен за дворцы яхты и за детей вошдя
zax Александр Владимирович Захаркин 20 марта 2018 | 08:40
очень много УИКов в школах... соболезную...