Почти 60 процентов российских учителей недовольны своей зарплатой

Об этом говорится в аналитическом обзоре Российской Академии народного хозяйства и госслужбы. В опросах приняли участие около тысячи учителей из региональных столиц, небольших городов, деревень и сёл. Почти каждый четвёртый педагог считает, что молодёжи нет смысла идти работать в школу.

В пресс-службе Министерства образования заявили, что изучат материалы РАНХиГС. При этом там отметили, что средняя зарплата учителей выросла с 33 тысяч рублей в 2016 году почти до 35 тысяч в 17.