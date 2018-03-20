Акции Facebook упали почти на 7% на фоне скандала с утечкой персональных данных

Это самое сильное падение стоимости ценных бумаг соцсети за последние четыре года.

Поводом для обрушения акций стала информация о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook. Как отмечает ряд изданий, фирме удалось создать психологический портрет американского избирателя в преддверии президентских выборов в 2016 году. Потеряли от этого, по всей видимости, не только акции соцсети. По оценкам телеканала CNBC, основатель Facebook Марк Цукерберг на фоне скандала лишился более 6 млрд долларов. Между тем в минувшую субботу Facebook заблокировал страничку Cambridge Analytica. В соцсети сейчас ведут собственное расследование инцидента с кражей персональных данных и пытаются выяснить, удалила ли аналитическая компания полученную информацию. В самой британской фирме заявили о готовности пройти полную проверку своих серверов.

Ранее Cambridge Analytica утверждала, что удалила все данные о пользователях Facebook уже после первого запроса руководства соцсети в 2015 году.