Российские дипломаты из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля сегодня покинут Великобританию

Из Лондона уедет 23 российских дипломата и члены их семей. В общей сложности это затронет 80 человек, сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко. Он и некоторые его коллеги продолжит работу в дипмиссии. Высылка неизбежно отразится на работе посольства, предупредил Яковенко. Уточнил: персонал посольства сократится примерно на 40 процентов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале прошлой недели заявила, что Москва с большой вероятностью отравила бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь нервно-паралитическим газом Новичок. И дала нашим дипломатам неделю на отъезд из Соединённого Королевства. Глава британского МИДа Борис Джонсон заявил, что Путин лично дал приказ устранить бывшего полковника ГРУ. Путин после своей победы на выборах назвал это «чушью, бредом и нонсенсом». Он также заявил, что никто бы в России не позволил такие выходки перед президентскими выборами и чемпионатом мира по футболу.

Москва в ответ на действия Лондона объявила о том, что вышлет тоже 23 британских дипломата и закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того в России прекратит деятельность Британский совет. Он работал здесь более 20ти лет, способствуя культурному обмену между двумя странами.