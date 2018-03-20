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07:59, 20 марта 2018

Российские дипломаты из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля сегодня покинут Великобританию

Из Лондона уедет 23 российских дипломата и члены их семей. В общей сложности это затронет 80 человек, сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко. Он и некоторые его коллеги продолжит работу в дипмиссии. Высылка неизбежно отразится на работе посольства, предупредил Яковенко. Уточнил: персонал посольства сократится примерно на 40 процентов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале прошлой недели заявила, что Москва с большой вероятностью отравила бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь нервно-паралитическим газом Новичок. И дала нашим дипломатам неделю на отъезд из Соединённого Королевства. Глава британского МИДа Борис Джонсон заявил, что Путин лично дал приказ устранить бывшего полковника ГРУ. Путин после своей победы на выборах назвал это «чушью, бредом и нонсенсом». Он также заявил, что никто бы в России не позволил такие выходки перед президентскими выборами и чемпионатом мира по футболу.

Москва в ответ на действия Лондона объявила о том, что вышлет тоже 23 британских дипломата и закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того в России прекратит деятельность Британский совет. Он работал здесь более 20ти лет, способствуя культурному обмену между двумя странами.

Комментарии

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cattt 20 марта 2018 | 08:05

Гоу хоум к родным березкам и путину.

zularin12 20 марта 2018 | 08:17

Западные СМИ продолжают обсуждать триумф Путина на выборах, даже вспомнили пророчества болгарской провидицы Ванги о России. Британская газета The Daily Post привела такое ее предсказание: "Одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Ничто не сможет остановить Россию". Ванга сказала это в 1979 году.

kapitankolbaskin 20 марта 2018 | 08:28

zularin12: ну теперь можно много чего "вспомнить" что Ванга сказала в 1979-м !!!
Про побережье Майами ,заселенное патриотами -запутинцами она ничего не говорила ?!
Ну типа там "поклоняющиеся великому Владимиру не захотят жить в отечестве вместе с детьми и внуками и ....покинут его ради пиндосии и поселятся в стане врага..."
Поройся там у Ванги в пророчествах...

kir_pich_101 20 марта 2018 | 08:09

Ну прям километровые очереди теперь в посольство. Лишь бы уехать в Расею...
Дармоеды устроили себе тёплые местечки. Учителями английского по деревням распихать, поближе к скрепам и духовности.

sg76g 20 марта 2018 | 08:14

Хомячки, не забываем что дипломатам ваших хозяев дали пинка под зад..

zolingen 20 марта 2018 | 08:14

Хлеб-соль.

demokrat62 20 марта 2018 | 08:19

Самый черный день для жен. Что такое Россия они прекрасно знают и могут сравнить

kapitankolbaskin 20 марта 2018 | 08:22

Это сладкое слово Родина...!!!
Тут вам будут Изучение истории религий, Начальная Военная Подготовка...
Сдача норм ГТО и субботники по воскресеньям...
Вам бы еще наши зарплаты как в регионах для полного щастя ....

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