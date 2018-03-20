23 российских дипломата, высылаемые из Лондона, вылетят сегодня на родину. По сведениям ТАСС, граждан России и членов их семей отправят специальным рейсом «Аэрофлота». Борт прибудет утром в один из аэропортов в Лондоне и в тот же день вылетит обратно. Всего вместе с членами семей Соединенное Королевство должны покинуть около восьми десятков человек.