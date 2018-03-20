23 российских дипломата, высылаемые из Лондона, вылетят сегодня на родину
23 российских дипломата, высылаемые из Лондона, вылетят сегодня на родину. По сведениям ТАСС, граждан России и членов их семей отправят специальным рейсом «Аэрофлота». Борт прибудет утром в один из аэропортов в Лондоне и в тот же день вылетит обратно. Всего вместе с членами семей Соединенное Королевство должны покинуть около восьми десятков человек.
Комментарии7
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vse_tam_budem 20 марта 2018 | 07:52
Лондон, гудбай
Лондон, прощай, я здесь чужой(с))))
vikwlad 20 марта 2018 | 08:28
Теперь эти "дипломаты" станут невъездными в цивилизованные страны. Пусть теперь "подипломатят" в Северной Корее или в Сирии.
gregory76 20 марта 2018 | 07:56
Welcome to Russia!
ihor_syvoryj 20 марта 2018 | 07:59
А чо, на Ерофлотовский ероплан сесть "кокс" в чемоданах не позволяет?
perevozchik62 20 марта 2018 | 08:00
А что это спецрейсом то ?
Шпионскую аппаратуру вывозят, награбленные золото - брильянты?
Там самолеты ежеминутно вылетают из Хитроу, могли бы и самостоятельно добраться, или не доверяют дипломатам - сбегут по дороге...
davi__koloradov 20 марта 2018 | 08:01
Точно, "вылетят", как пробка из бутылки.
xuato 20 марта 2018 | 08:09
Родных подснежников наконец то насобирают. Березового сока попьют, избалованные джентельмены России заморским виски солодовыми и джином с можжевельником. Ну здравствуй скрепная страна,! В госцерковь первым делом, очистится от Новика и грехов безвинно убиенных, и ... за работу в разведшколу под Новосибирск, учить морзянку, технику медовых ловушек, метать нож и распылять газы да и дзюудо. Одним словом работать и отдыхать дома.