Правительство выделило 20 млрд рублей на зарплаты бюджетникам
Правительство выделило 20 млрд рублей на зарплаты бюджетникам. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина. Также правительство утвердило распределение дотаций между субъектами.
Комментарии14
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bobiksdoh 20 марта 2018 | 07:56
Эх, балует старичок Кабаев народ, балует...
anemon 20 марта 2018 | 08:00
Печатный станок включили?
vasyakirin 20 марта 2018 | 08:29
anemon: В любом случаеё рабочих и крестьян облапошили, в пользу бюджетников и чиновников....
xuato 20 марта 2018 | 08:01
Премия от царя смердам за нагибание электората.
natogrek 20 марта 2018 | 08:02
xuato: А пензионерам???
perevozchik62 20 марта 2018 | 08:08
natogrek: natogrek:
Идите в ... бизнес !
scull 20 марта 2018 | 08:04
А могли бы и бюджетникам раздать? Тьфу. Не та методичка.
Вот. Нашёл.
Что печатный станок включили?
perevozchik62 20 марта 2018 | 08:05
Царь хороший, бояре плохие ...
vsehporvem 20 марта 2018 | 08:06
perevozchik62: Или народец не того?
omichka 20 марта 2018 | 08:08
Что-то не делится у меня 20 млр на количество бюджетников. Если эти 20 млр - в год, то получается почти фига.
vsehporvem 20 марта 2018 | 08:11
omichka: Что-то не делится у меня
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Обычное занятие для хомячка - делить чужие деньги!
snips 20 марта 2018 | 08:25
...ть в лужу , обычное занятие пригожинского чмыря . Он не вкурсе что бабло в бюджете не чужое для жительницы омска судя по нику или гребаный омск уже не рф ? дАртаньян ты чеченом недолюбленый выборы кончились сосать можешь перестать - премии не будет
vsehporvem 20 марта 2018 | 08:31
snips: бабло в бюджете не чужое для жительницы омска
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Сколько конкретно эта жительница омска внесла в бюджет?
alo0000 20 марта 2018 | 08:32
Премия за явку. Маловато будет...