Верховный суд сегодня рассмотрит иск компании Telegram к ФСБ
Мессенджер просит признать недействующим приказ спецслужбы о предоставлении ей ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Приказ, как утверждают адвокаты истца, был принят с существенными нарушениями. В частности, он нарушает тайну частной переписки.
Ранее мессенджер был оштрафован в России на 800 тыс. рублей за отказ в содействии ФСБ в декодировании сообщений пользователей.
Комментарии2
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anemon 20 марта 2018 | 07:57
Это только если до международного суда довести. На наши - надежды мало. А решения международных - не выполняются.
pnh__ptn 20 марта 2018 | 07:59
"ВС не нашёл нарушений закона..."