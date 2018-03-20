Прокуратура Приморья проводит проверку по сообщениям в СМИ о пожаре во владивостокском приюте для бездомных
По данному факту гибели четырех человек на пожаре уже возбуждено уголовное дело. Одновременно с этим прокуратура проводит проверку законности организованной в сгоревшем доме «деятельности по предоставлению услуг по размещению там граждан с круглосуточным пребыванием».
Ранее сообщалось, что в частном жилом доме произошел пожар. Пожарные спасли 11 человек, в сгоревшем доме были найдены четверо погибших.
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