Прокуратура Приморья проводит проверку по сообщениям в СМИ о пожаре во владивостокском приюте для бездомных

По данному факту гибели четырех человек на пожаре уже возбуждено уголовное дело. Одновременно с этим прокуратура проводит проверку законности организованной в сгоревшем доме «деятельности по предоставлению услуг по размещению там граждан с круглосуточным пребыванием».

Ранее сообщалось, что в частном жилом доме произошел пожар. Пожарные спасли 11 человек, в сгоревшем доме были найдены четверо погибших.