Авиакомпания Azur Air продолжит полеты после 20 марта

Все рейсы будут осуществляться в полном объеме, — сообщила ТАСС директор по связям с общественностью авиакомпании Azur Air Анастасия Матюшина.

-"19 марта подписан приказ Росавиации о полном снятии ограничений срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air. Перевозчик в полном объеме устранил несоответствия и недостатки, выявленные регулятором в результате проверки деятельности авиаперевозчика. Все рейсы, запланированные в период с 20 марта, будут выполняться в штатном режиме в соответствии с требованиями заказчика. Компания полностью готова продолжить свою операционную деятельность в соответствии с имеющейся полетной программой. В настоящее время перевозчик завершает подготовку к весенне-летнему периоду, завершает формирование летной программы и готовится к увеличению парка воздушных судов".

Перевозчик также провел повторное техобслуживание своего парка самолетов Boeing.