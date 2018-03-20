Первичные слушания по делу о «вмешательстве РФ» в выборы в США перенесены на 9 мая

Об этом сообщается в уведомлении суда округа Колумбия. На слушания вызваны представители ответчиков — российских организаций «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Агентство интернет-исследований». Им будут зачитаны обвинения.

Ранее слушания были назначены на 20 марта. В середине февраля власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года.