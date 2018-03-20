Скотланд-Ярд не нашел признаков взлома в доме, где умер бывший партнер Бориса Березовского Николай Глушков
Правоохранительные органы Лондона сообщают, что по делу о смерти Глушкова проведен ряд допросов, у следствия есть более 400 улик, экспертизы в доме Глушкова продолжаются. Ни одного задержания или ареста в рамках расследования не было.
Ранее британская полиция не выявила связь между отравлением Сергея Скрипаля и смертью Николая Глушкова, который, по данным некоторых СМИ, был задушен.
Комментарии3
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velbkeirf1 20 марта 2018 | 07:46
Скотланд-Ярд не нашел признаков взлома в доме
После своей смерти Шерлок Холмс попадает в чистилище, ему предстоит пройти три испытания. Приводят ему 10 совершенно одинаковых молодых мужчин. Требуется определить — кто из них первочеловек Адам. Через несколько минут он определяет. Спрашивают:
— Как определил?
— Это просто, у него пупа нет.
Прилепили пуп, перемешали с оставшимися девятью. Он снова показывает.
— Как определил?
— Перещупать пришлось, ребра нет у него.
Вправили ребро, перемешали. Холмс снова определяет.
— Верно, как узнал?
— Метод дедукции. Я им сказал — «Идите вы все к *баной матери!» Один остался, остальные ушли.
kara 20 марта 2018 | 07:47
пусть позовут на помощь Макларена. он умеет отсутствие следов взлома привязывать к русским.
sg76g 20 марта 2018 | 08:10
Что за улики то? Собачьи поводки неиспользованные? Или визитки Путина с угрозами "Собаке собачья смерть?"