Скотланд-Ярд не нашел признаков взлома в доме, где умер бывший партнер Бориса Березовского Николай Глушков

Правоохранительные органы Лондона сообщают, что по делу о смерти Глушкова проведен ряд допросов, у следствия есть более 400 улик, экспертизы в доме Глушкова продолжаются. Ни одного задержания или ареста в рамках расследования не было.

Ранее британская полиция не выявила связь между отравлением Сергея Скрипаля и смертью Николая Глушкова, который, по данным некоторых СМИ, был задушен.