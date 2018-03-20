Британский премьер Тереза Мэй вновь обвинила Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля
Таким образом, Мэй отвергла утверждения Владимира Путина от том, что все это «чушь, бред и нонсенс». В интервью Sky News Мэй сказала, что для нее очевидна виновность России в инциденте в Солсбери.
Комментарии13
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ivfn 20 марта 2018 | 07:40
//для нее очевидна виновность России в инциденте в Солсбери.//
Больная баба!!!
sergirusso 20 марта 2018 | 07:54
ivfn: Баба может и больная. Но Плешивца уроет. Не Хиллаари, так Тереза...
ivfn 20 марта 2018 | 08:34
sergirusso:
Мужик ,с тобой все нормально? Колбасит что то тебя с утра. Сходи раскумарься.
homa_brutt 20 марта 2018 | 07:55
ivfn: Взбалмошная климактичка.
costs 20 марта 2018 | 07:41
глупая провокация от англичан ? так не думаю ,
kara 20 марта 2018 | 07:43
так они скоро сами поверят в свое вранье,хотя осталось подождать две недели до итогов ОЗХО.
cilovit 20 марта 2018 | 08:14
kara: И что через две недели предоставит ОЗХО ?
ivfn 20 марта 2018 | 08:38
kara:
//осталось подождать две недели до итогов ОЗХО//
А ПРЕМЬЕР -МИНИСТР!!!!!!!! уже виновных определила и требует покарать. А вдруг Россия не причем.
Песенка вспомнилась Товарищ Сталин.
Вчера мы хоронили двух марксистов,
По братски укрыли кумачем
Один из них был правым уклонистом
Второй как оказалось не причем.
ha12raz 20 марта 2018 | 07:46
Таким образом, Мэй дала понять, что Пути нес чушь, бред и нонсенс........короче, пургу.
sergirusso 20 марта 2018 | 07:56
Смерть Плешивого Кащея не в урне - она в табакерке. Типо англичан во всем обвиняли - и в убийстве Павла Первого и в Февральской революции 1917 года. До сих пор у них все получалось. Думаю, и в этот раз осечки не будет...
mariupol1953 20 марта 2018 | 08:09
Россия скоро будет в блокаде,как Ленинград...и не известно,сколько эта блокада продлится.
supalov 20 марта 2018 | 08:20
А как там насчёт НЛО?
zorro89 20 марта 2018 | 08:44
За державу обидно. Какие то шавки безнаказанно верещат на каждом углу о вине РФ. Доколе???