При строительстве станции метро «Юго-восточная произошел провал грунта на тротуаре и проезжей части улицы Ферганская
При строительстве станции метро «Юго-восточная произошел провал грунта на тротуаре и проезжей части улицы Ферганская. Как сообщили РИА в экстренных службах, размеры ямы: десять метров в длину, шесть — ширину, глубина четыре метра.
В районе ЧП перекрыто движение по двум полосам из четырех.
Комментарии2
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wrongway1 20 марта 2018 | 07:50
однозначно...коллайдер
radistradist 20 марта 2018 | 08:00
там еще туннель по ошибке вырыли узкий. Теперь переделывают. Но вообще Ферганская давно перекрыта в районе строительства станции. Так что этот провал скорее за нею , в туннеле. И да - название "Юго-Восточная" -это чтобы хохлов потроллить ? изначально должна быть "Ферганской" по названию улиц. Или у нас такой интернационализм кривобокий стал