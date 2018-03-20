При строительстве станции метро «Юго-восточная произошел провал грунта на тротуаре и проезжей части улицы Ферганская. Как сообщили РИА в экстренных службах, размеры ямы: десять метров в длину, шесть — ширину, глубина четыре метра.

В районе ЧП перекрыто движение по двум полосам из четырех.