Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем едет в Вашингтон

Она намерена добиваться отмены новых таможенных пошлин.

Налоги на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности еврокомиссар обсудит с представителями американских властей, в том числе министром торговли Уилбуром Россом. Ранее Мальмстрем отмечала, что ЕС является близким союзником США и поэтому страны Европы следует оградить от этих мер. В противном случае, по ее словам Брюссель введет ответные пошлины на американскую продукцию. В этот список могут попасть сталь, бурбон, арахисовое масло и апельсиновый сок.

В начале марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в

25% и 10% соответственно. Он объяснил, что страна теряет много миллиардов долларов на торговле практически с каждым государством, с которым ведет дела. При этом глава Белого дома не исключил, что некоторые страны все же будут освобождены от таможенных сборов — среди них Канада, Мексика и Австралия, а также те государства, которые убедят США, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности».

Россия в меньшей степени пострадает от введенных США заградительных мер. Однако, в Москве разделили обеспокоенность европейских стран и не исключили обращения в суд ВТО.

Между тем, Дональд Трамп намерен ввести пошлины на китайские товары на сумму $60 млрд. как пишет The Washington Post, изначально президенту США представили план на $30 млрд. Однако хозяин Белого дома распорядился увеличить сумму в два раза.

В число облагаемых антидемпинговыми сборами товаров входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которых, по мнению Штатов, китайцы похитили у американцев коммерческую тайну.

Распоряжение вступает в силу 23 марта,