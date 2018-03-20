Суд Красноярска рассмотрит иск против депутата, опубликовавшего коллаж с кадром из «Семнадцати мгновений весны»

На нем изображена свастика, и это, по мнению истца, подпадает под административную статью об экстремизме.

Речь идет о кадре из сериала, на котором разведчик Штирлиц замахивается бутылкой на персонажа офицера СС Вильгельма Холтоффа. На рукаве у него видна свастика. Депутат же красноярского горсовета Владимир Владимиров вместо головы немца подставил лицо школьника из Нового Уренгоя Николая Десятиченко. Последний в ноябре прошлого года, выступая в Бундестаге, сказал, что не все немецкие солдаты хотели воевать, после чего его обвинили в оправдании нацизма. Владимиров же, опубликовавший коллаж в соцсетях, сказал, что сделал это «из патриотических целей». Тому, что на рукаве Холтоффа изображена свастика, он, по собственному признанию, не придал значения.

Однако позже запись увидел некий Никита Владимиров, который обратился в полицию и суд. Депутата Владимира Владимирова теперь будут судить за публичное демонстрирование нацистской символики, ему грозит штраф до 4 тысяч рублей. Данные истца при этом полностью совпадают с именем сына Владимирова. Однако депутат заявил, что его дети к иску отношения не имеют.

В настоящий момент коллаж с кадром из сериала «Семнадцать мгновений весны» удален из соцсетей.